Quim Torra y Roger Torrent: "No nos conformaremos con menos que la libertad de los presos"

"No dejaremos de trabajar ni un minuto, ni un segundo, para lograr la plena libertad de los presos y las presas políticas y la anulación de su causa". Con esta promesa ha recibido el president de la Generalitat, Quim Torra, a los líderes independentistas que han sido trasladados este miércoles hacia cárceles catalanas. Torra ha comparecido junto al presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha asegurado que no se conformaran "con menos que la libertad de los presos".

Las dos principales autoridades políticas han comparecido pasadas las 13 horas ante el Parlament, acompañados de los grupos de JxCat, ERC, Catalunya en Comú y la CUP, poco después de que el autobús que trasladaba Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Cuixar llegasen a la prisión de Brians 2. En un furgón separado transportaban a la misma hora la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a Dolors Bassa, que acudirán directamente a la prisión de Figueres.

"No se puede tener un poco de libertad o un poco de justicia, o la tienes toda o no la tienes", ha asegurado Torrent a las puertas de la Cámara, para argumentar que reclamarán la libertad completa de los políticos y líderes sociales del movimiento independentista. "Queremos que esteis en casa, no cerca de casa", ha asegurado.

El president de la Generalitat, en la misma línea, ha considerado que el traslado es solo una medida legal que acaba con una situación "discriminatoria" y que "nunca debía haber sucedido". "Los que reclaman a los demás que cumplan la ley son los primeros que no paran de retorcerla", ha asegurado Torra.

"El movimiento soberanista ha sido, es y será estrictamente cívico, pacífico y democrático", ha indicado el president. "Mientras esta situación de injusticia persista, mientras todas las ideas no se puedan defender de manera pacífica y mientras el ejercicio de la democracia continúe amenazado, no podremos darnos por satisfechos. Y ni siquiera entonces podremos hacerlo, porque la democracia hay que practicarla y construirla cada día, luchar con constancia y esfuerzo", ha concluido.

Torrent tampoco ha querido dejar de subrayar el pacifismo del movimiento, recordando especialmente a los líderes de las entidades sociales, Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium), de quienes ha recordado que acudieron el día 16 de octubre a declarar a la Audiencia Nacional y, desde entonces, no han vuelto a casa, acusados de un delito violento. "Todo el mundo sabe que Sànchez y Cuixart han defendido siempre la acción pacífica, en especial aquel 20 de septiembre", ha asegurado Torrent.

Esta tarde el president del Parlament visitará a Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa en la prisión de Puig de les Basses. Por su parte, Torra se sumará a la marcha convocada por ANC, Òmnium y la Associació Catalana de Drets Civils que saldrá de la localidad de Sant Joan de Vilatorrada hasta la cárcel de Lledoners para exigir la puesta en libertad de los presos catalanes.