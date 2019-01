Torra, a Arrimadas: "Ustedes están siempre a favor del conflicto, nunca de las soluciones"

El president de la Generalitat, Quim Torra, y la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, han chocado en la sesión de control de este martes a cuenta de una pregunta de la líder de Ciudadanos sobre las "prioridades" del Govern. Durante su interlocución, Arrimadas ha enseñado una pancarta con la frase "la república no existe", hecho que ha provocado que Torra la haya acusado de estar "siempre a favor del conflicto, nunca de las soluciones".

"Los problemas fundamentales de los catalanes continúan. Tengo una mala noticia para usted: la república no existe", le ha reprochado la jefa de la oposición, que ha acusado al Govern de centrarse en el independentismo y no en los problemas de los funcionarios. "A usted no les interesan los médicos ni los bomberos, le interesan las huelgas de los médicos y los bomberos, porque son conflicto", le ha rebatido el president.

Enseñar un cartel se ha convertido en un gesto frecuente de la líder de Ciudadanos, un hecho del que Torra se ha mofado asegurando que se pregunta cada día que nueva pancarta enseñará. Pero las críticas a esta actuación no han llegado solo de la bancada independentista. Las críticas a Arrimadas también han llegado desde la portavoz del PSC, que ha asegurado que "los numeritos de Arrimadas en el Parlament cada vez se parecen más a las rufianadas en el Congreso".

Ha sido precisamente en respuesta al PSC cuando Torra ha anunciado una nueva convocatoria del espacio de diálogo, la mesa de partidos promovida por los socialistas y al que Ciudadanos, PP y la CUP se niegan a acudir. La nueva reunión, ha explicado Torra, será el próximo 1 de febrero, justo una semana después de que el vicepresident Pere Aragonès y la consellera Elsa Artadi reciban en Barcelona a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

"Es importante que nuestro país reciba señales positivas sobre el diálogo", ha recomendado Miquel Iceta. El tono conciliador del socialista no ha ahorrado la crítica al Govern, de quien ha asegurado que no ha emprendido "ninguna iniciativa" para intentar que Arrimadas acuda a la mesa de partidos. "La reforma del autogobierno necesita un apoyo mínimo de al menos dos tercios de la Cámara", ha recordado Iceta. "Esto es imposible sin el concurso de la mayoría, por no decir todos, los grupos de esta cámara "

Pero, en la semana en que Barcelona ha quedado paralizada por la huelga de taxis y de vehículos con conductor después, las condiciones laborales de trabajadores y funcionarios han centrado tanto la sesión de control como la posterior comparecencia de Torra ante la Cámara. Sobre la cuestión laboral, los 'comuns' han vuelto a exhibir dureza contra el Govern. La secretaria general de la formación, Jéssica Albiach, ha resumido su posición aduciendo: "Necesitamos un Govern que que combine denuncia y gestión, y que no esté todo el día peleándose".