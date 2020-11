El exportavoz de JxCat en el Parlament niega en un vídeo las acusaciones de acoso sexual

El exportavoz en el Parlament de JxCat, Eduard Pujol, ha difundido esta mañana un vídeo a los medios para defenderse de las acusaciones de acoso sexual que llevaron a la dirección de su partido a relevarle de su cargo y a retirarle el acta de diputado. Pujol sostiene que es "inocente" y ha anunciado que ha puesto el caso en manos de su abogada para que inicie acciones legales contra "toda persona" que le acuse "falsamente" de hechos similares. "Me acusan falsamente y lo podré demostrar", ha asegurado. "Seré implacable".

Junts per Catalunya destituyó el pasado 26 de octubre y dio de baja como militante a Pujol, que hasta ese momento había sido portavoz del grupo en el Parlament, tras recibir una denuncia de acoso sexual en el seno de la formación. Horas después de su destitución una periodista afirmó que ella también sufrió acoso por parte de Pujol hace ocho años. El exdirector de RAC1 fue uno de los candidatos independientes fichados por Carles Puigdemont para formar su lista en las elecciones de 2017.

Pujol ha insistido en su vídeo que "nunca" ha abusado de ninguna mujer ni tampoco la ha acosado y ha afirmado que siempre ha tenido "tolerancia cero" y ha "combatido" el "acoso sexual" y el "machismo". El ya exdiputado ha recordado que a día de hoy no existe ninguna denuncia por el presunto acoso por el que fue relevado de su cargo.

"Me siento indefenso ante unas acusaciones graves y falsas", ha afirmado en la grabación. "Siento que se me ha condenado antes incluso de escucharme". Según Pujol, las personas que le han acusado lo han hecho "faltando a la verdad" y con un "interés espurio". Sobre las posteriores acusaciones de la periodista Núria Casas, Pujol ha afirmado sin citarla que son "completamente falsas" y ha señalado que también lo demostrará. "Nunca me he aprovechado de la relación jerárquica, ni de la edad ni de la condición de nadie", remacha Pujol, que en la grabación también afirma que se le "difama" de "manera gratuita" y "sin escrúpulos".

"Espero que en breve, cuando demos tiempo a la justicia para que actúe y haga su trabajo, todos los que me conocen y hayan podido dudar de mí vean el daño que se me ha hecho", ha finalizado el exdiputado, que ha afirmado que saldrá "más fuerte" de esta situación y que entonces "continuará luchando" contra el "machismo" y "cualquier tipo de violencia contra la mujer" como "ha hecho siempre".