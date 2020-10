JxCat destituye a su portavoz en el Parlament por una denuncia de acoso sexual

Junts per Catalunya ha destituido y dado de baja como militante a Eduard Pujol, que hasta ahora era portavoz del grupo en el Parlament. La salida de Pujol, que ha sido consensuada con el partido, se ha conocido mediante un breve comunicado este lunes por la mañana, en el que ha anunciado que dejaba su escaño alegando "motivos personales". Pero unas horas después, en rueda de prensa, la portavoz de la formación ha explicado que la marcha del diputado se ha producido después de que se hubiera recibido una denuncia por un presunto caso de acoso sexual.

"El secretario general del partido, Jordi Sànchez, tuvo un permiso penitenciario y no hace ni 24 horas que ha conocido este hecho, y ha decidido actuar inmediatamente. Ante estas informaciones nuestro secretario general Jordi Sànchez ha tenido una actuación contundente", ha asegurado Artadi. "No nos corresponde a JxCat abrir una investigación sino tomar medidas políticas y acompañar a las personas que han denunciado porque no se sientan solas", ha añadido. La portavoz ha evitado confirmar si los hechos se han puesto en conocimiento judicial.

Eduard Pujol fue uno de los candidatos independientes fichados por Carles Puigdemont para formar su lista en las elecciones de 2017. Proveniente del mundo de la comunicación, ha sido diputado y portavoz parlamentario de Junts desde 2017.