Los actos independentistas en la jornada de reflexión se celebran sin incidentes en varias ciudades catalanas

Los actos de carácter independentista promovidos por la campaña Tsunami Democràtic han arrancado este sábado sobre las 17 horas en varias ciudades catalanas sin registrarse incidentes. El epicentro de estos actos es la plaza Universitat de Barcelona, donde un centenar de voluntarios ha montado por la mañana un escenario por el que pasarán una docena de grupos durante la tarde. Tsunami se ha desvinculado de cualquier iniciativa que trate de impedir el voto o alternar la jornada electoral del domingo.

Pese a que este sábado es día de reflexión, los actos políticos se están llevando a cabo con normalidad, después de que la Junta Electoral Central rechazara prohibirlos al considerar que no tenía competencias para ello. El árbitro electoral sí recordó a la Generalitat de su obligación de garantizar tanto el orden público como la neutralidad de la jornada. Para ese momento, diversas entidades independentistas ya había organizado actos en una treintena de ciudades catalanas, con el objetivo de realizar actividades lúdicas y conciertos.

En Barcelona, Tsunami Democràtic ha organizado un variado menú de conciertos justo delante de la Acampada de Plaça Universitat, a la que a lo largo de la tarde se han acercado varios miles de personas, que en algunos momentos han llenado la calle Gran Vía desde la entrada del edificio de la Universitat hasta pasado el cruce con Balmes. Estos actos, de acuerdo con el comunicado de la organización, se realizan para "hacer reflexionar" en el marco de su campaña "sit and talk", que exige al Gobierno central que negocie con la Generalitat.

La jornada de conciertos de plaza Universitat ha empezado a las cuatro de la tarde, con una actuación de Músics x la Llibertat. Esta agrupación de músicos, nacida antes del Referéndum del 1-O, ha interpetado cuatro temas clásicos de la música catalana: "El Cant de la Senyera", " L'Estaca", "Santa Espina" y el himno nacional, "Els Segadors". Antes del concierto, sin embargo, han querido trasladar un mensaje de apoyo a los presos: "Estamos aquí porque hay gente en la prisión. Nos han pegado y humillado, y esto no puede ser".

Imagen del acto convocado por Tsunami Democràtic para este sábado de jornada de reflexión previo al 10N Marc Vilajosana

Tras la actuación de Músics x la Llibertat en el centro de la calle, la acción principal ha pasado al escenario montado durante la mañana, en el que a lo largo de la tarde actuarán grupos como Els Amics de les Arts, Els Catarres, Doctor Prats o la Companyia Elèctrica Dharma. Entre canciones, tanto intérpretes como público han coreado proclamas independentistas, denuncias a la actuación del Gobierno español y mensajes de apoyo a otros conflictos civiles, como las protestas en Chile.

Aunque el acto más numeroso tiene lugar en Barcelona, también en ciudades como Tarragona, Reus, Terrassa o Girona se han dado cita algunas decenas de personas a primer ahora de la tarde convocados por las entidades independentistas. Todos los actos organizados por la campaña anónima de Tsunami son de corte festivo y no se prevén incidentes. Sin embargo los Mossos d'Esquadra siguen de cerca el acto que los CDR han convocado para las 19 horas de la tarde también en la plaza Universitat, y en el que se prevé más riesgo de altercados.

No es la primera vez que un colectivo se manifiesta en jornada de reflexión. Ya lo hizo el 15M en 2011, o 2004, para protestar contra el Gobierno de José María Aznar por su actuación tras el atentado del 11M. Pese a la creencia popular, la ley no prohibe las movilizaciones en la víspera de unas elecciones, siempre que no pidan el voto para formaciones concretas.