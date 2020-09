Torra califica su destitución de "golpe de Estado" en su despedida del Parlament

Quim Torra ha comparecido ante el Parlament este miércoles ya no como diputado, que no lo es desde enero pasado, ni como president, que dejó de serlo hace dos días, sino como invitado y para despedirse de los diputados con los que ha compartido hemiciclo desde diciembre de 2017. El expresident se ha plantado ante el atril liberado del corsé institucional para pronunciar un discurso más propio de un líder civil del independentismo que de un responsable político, en el que ha calificado su destitución de "golpe de estado" y ha acusado a España de aplicarle un "derecho penal del enemigo" contra la "minoría nacional" catalana.

"Una vez más y ya hemos perdido la cuenta, España pulveriza la voluntad del pueblo de Catalunya", ha dicho Torra, "y yo me niego a normalizar y aceptar la represión de un estado que pone por delante de la justicia la unidad de la patria". El expresident de la Generalitat ha cargado con dureza contra el Estado, de quien ha considerado que "persigue sistemáticamente" el movimiento independentista.

"Lo que no ganan en las urnas, lo eliminan los tribunales. Cuando no les gusta que sale de las urnas, lo rehacen después en los juzgados", ha continuado el expresident, que ha asegurado que "cuando una sociedad madura se expresa, decide y vota, merece todo el respeto de las instituciones". Por esta razón, Torra ha llamado a los diputados a defender también el voto y los resultados de las elecciones dentro del Parlament porque, les ha dicho, los escaños no pertenecen a los políticos sino a la ciudadanía.

El exjefe del Govern no ha limitado sus críticas a los tribunales sino que ha cargado también contra el Gobierno central. "No nos engañemos, hacer ver que el poder judicial actúa por su cuenta es un gravísimo error", ha dicho porque, según Torra, "la persecución política es permitida por los gobiernos del PP y del PSOE, Podemos y los comuns".

Torra ha asegurado además que su batalla judicial no ha acabado sino que tiene previsto llevarla a la instancia europea. "Ni abandono, ni me resigno, ni acepto esta destitución", ha dicho, y ha prometido llevar a Europa su causa. "Los tribunales europeos ya conocen los modos y las irregularidades de España cuando se trata de reprimir la disidencia política", ha dicho, para acabar prometiendo que será en Europa donde ganará "el pleito legal de la lucha por el respeto a los derechos individuales y colectivos de los catalanes".