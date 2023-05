Santa Coloma, el reto de Gabriel Rufián para desgastar el dominio del PSC en el cinturón de Barcelona

Costilla con salsa agridulce, berenjena china o unas gambas picantes como el fuego. El restaurante When Zhou es toda una institución en el barrio de Fondo de Santa Coloma de Gramenet, una de las zonas con más migración china de Catalunya. Tras más de una década de convivencia, los nuevos colomenses ya han conseguido convertir su gastronomía en una de las señas de identidad del barrio, como los andaluces lo hicieron en su día con la fritura de pescado o los gallegos con el pulpo.

El interés culinario siempre llega antes que cualquier otro, incluyendo el político. Solo la presencia de carteles electorales en algunas calles hace pensar que aquí se celebren elecciones en una semana. “Yo creo que la mayoría de la gente de este barrio no va a votar, muchos no pueden y otros porque les da igual”, explica Raquel, de 26 años, nacida en Barcelona de padres de origen asiático. Ella sí lo va a hacer, explica, porque cree que es una forma de implicarse con la sociedad.

A diferencia de lo que sucede en ciudades como Barcelona, donde todo sigue abierto y es prácticamente imposible saber qué pasará el 28 de mayo, las elecciones en Santa Coloma de Gramenet tienen más bien poca emoción. Salvo terremoto, la actual alcaldesa Núria Parlon, del PSC, revalidará el cargo sin problemas. En esta ciudad de cerca de 118.000 habitantes y con la renta familiar un 25% por debajo de la media provincial, los socialistas han cosechado amplias victorias desde 1991. Los últimos dos mandatos han tenido mayoría absoluta, convirtiendo el municipio en uno de los símbolos de la sólida hegemonía socialista en el cinturón metropolitano de Barcelona.

Pero en esta ocasión hay un candidato que se ha lanzado en esta ciudad con el objetivo declarado de agrietar el dominio socialista, que no duda en definir como “régimen”. Gabriel Rufián, nacido aquí hace 41 años, aspira a vitaminar a ERC en el municipio. Algunos sondeos incluso sitúan a los de Oriol Junqueras como la segunda fuerza colomense. Todo un reto si se tiene en cuenta que en el pasado mandato el segundo partido fue Ciudadanos, con cuatro concejales, seguido de los comuns, que tuvieron tres, los mismos que los republicanos.

“No me considero ningún tipo de símbolo y creo que ERC no piensa que sea un símbolo. El tema es que son nuestros barrios y nuestras ciudades, igual que Joan Tardà es de Cornellà, yo soy de Santa Coloma”, explica, quitando importancia a la operación. Pero lo cierto es que no pasa cada día que un partido coloque a su cabeza de lista en el Congreso como aspirante, también, a la alcaldía de su municipio. Se trata sin duda de una apuesta. “Creemos que el PSC debe perder porque más allá de sus ideas, cualquier demócrata entiende que es insano que un partido gobierne 32 años seguidos”, afirma Rufián.

Una campaña contra el PSC

¿Por qué ERC ha elegido a Núria Parlon como el rival a batir? “Seguramente la confianza mayoritaria depositada por la ciudadanía en el PSC nos hace destacar, pero nos falta tiempo para explicar a los vecinos y las vecinas todo lo que queremos hacer en Santa Coloma, como para tener que entrar en batallas que, por cierto, interesan bien poco a la mayoría de los y las colomenses”, responde la propia alcaldesa, que durante toda la campaña ha tratado de evitar polarizar con Rufián, por considerar que eso podría darle votos.

En esta campaña, en cambio, Esquerra Republicana lo ha apostado todo al cuerpo a cuerpo contra los socialistas en el área metropolitana. El acto central del partido, celebrado el sábado pasado, debía celebrarse en Santa Coloma, aunque finalmente debido a la lluvia acabó trasladándose a Cornellà, otra de las ciudades talismán para los de Salvador Illa y que los independentistas no paran de mencionar en sus argumentarios de campaña. “Cada voto que no vaya a nosotros en el área metropolitana será un voto tirado o que legitimará al régimen”, afirmó Junqueras en tono mitinero en la Fira de Cornellà.

En esta estrategia de desgaste de la hegemonía del PSC en el área metropolitana, que Rufián sea el candidato de Santa Coloma es una forma de sacar votos no solo en su ciudad sino más allá. “Rufián es una figura muy mediática, que funciona muy bien entre cierto electorado de izquierdas, pero que habla poquísimo de Santa Coloma y de nuestros problemas”, critica Antonio Molina, candidato de En Comú Podem en la localidad.

Los comuns en Santa Coloma son muy críticos con la gestión de Parlon y consideran que la mayoría absoluta ha permitido a los socialistas gobernar de forma “despótica” en la ciudad. “Las políticas del PSC son antiguas y se han quedado en el pasado, es el momento de romper el dominio histórico del partido sobre Santa Coloma”, afirma Molina. Pese a eso, también carga contra la propuesta de ERC ya que, según su visión, no defiende “un proyecto para la ciudad, sino que busca otro objetivo, como hacer un agujero en el electorado del PSC, pero utilizando una imagen muy estereotipada en nuestra ciudad, la idea del cortijo y del régimen, para ganar apoyos fuera”.

Pero Rufián rechaza esa idea y asegura que él tiene “un compromiso con la ciudad de 8 años”, que desea compatibilizar, al menos inicialmente, con seguir como cabeza de lista en el Congreso. Su proyecto para Santa Coloma, según ilustra, se basa en tres ejes: escuela, familia y trabajo.

“Santa Coloma es una de las ciudades con más fracaso escolar; proponemos hacer 3 nuevas guarderías y reforzar el nivel de inglés. Familia: queremos invertir 7 millones en vivienda, 2 en limpieza, además de la segunda residencia que hemos prometido. También, en materia de seguridad, nosotros proponemos ampliar a 40 efectivos la policía municipal. Y 7 millones más en planes de empleo”, despliega el candidato republicano.

Una campaña accidentada

El martes de la semana pasada, pocos días después de iniciar el periodo de campaña, un juzgado de instrucción de Santa Coloma citó a declarar a tres cargos municipales contra los que un vecino se había querellado en el año 2020. El conflicto tiene que ver con el Plan Especial de Reforma Interior de Santa Coloma Vella, conocido como PERI, y su afectación sobre la vivienda de este particular, quien denunció presuntos delitos urbanísticos en el nuevo planeamiento.

Aunque fuentes municipales aseguran que la citación es poco más que un trámite y confían que la denuncia quedará en nada, que un juzgado enviase las citaciones a declarar en plena campaña ha dado que hablar. Toda la oposición, Ciudadanos, comuns y ERC, ha forzado un pleno extraordinario sobre esta cuestión. “Hay una denuncia de corrupción sobre la mesa. Y un monstruo urbanístico en el centro de la ciudad dese hace años”, explica Rufián, que añade que si Parlon no da explicaciones será “una vergüenza y un abuso sólo posible porque después de 32 años creen que la ciudad es suya”.

Otra de las cuestiones que alborotó los círculos políticos de la ciudad, en este caso en precampaña, fue el acto que el candidato republicano celebró junto al conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano. En un vídeo colgado en redes, Rufián afirmaba que si ganaba las elecciones, construiría la “segunda residencia para gente mayor que hace falta en esta ciudad” y rubricaba con Campuzano un pacto para que la Generalitat pusiera en marcha el servicio.

Las criticas llovieron sobre ERC por estas afirmaciones, al entender que utilizaba la Generalitat para hacer campaña por su lista. PSC y Junts consiguieron que el Parlament aprobara la reprobación del conseller, y el pleno cargó contra la “vinculación de la creación de una segunda residencia pública a los resultados de una formación política en las elecciones municipales”. Rufián le quita importancia y asegura que no conoce a nadie que diga por la calle que aquel capítulo fue un tropiezo. “Fue una polémica artificial”, concluye.

La seguridad, eje de la campaña

Pero ni residencias ni querellas por urbanismo han acabado acaparando la atención de los partidos, sino la seguridad, uno de los temas que reinan en esta campaña en muchos municipios catalanas. Pese a que en Santa Coloma de Gramenet los delitos se redujeron en el año 2022 un 11% respecto al año anterior de la pandemia, la sensación de inseguridad se sitúa por encima de la media de la zona, según los datos de Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

“En los próximos cuatro años estrenaremos la nueva comisaría de la Policía Local, implantaremos la policía de proximidad, crearemos un equipo de relaciones con la comunidad, habrá una nueva unidad canina, dotaremos de mayores efectivos humanos y materiales a nuestra policía, ampliaremos los servicios de atención a las víctimas de violencia de género y, en el capítulo de las ocupaciones, trabajaremos para actuar de manera rápida, mediante tareas preventivas y en colaboración con el Juzgado Decano”, resume Parlon su propuesta en la materia.

ERC también ha tocado el tema de la seguridad con propuestas como ampliar la plantilla policial, mejorar la iluminación, instalar cámaras o asumir las funciones propias de seguridad de la ciudad desde la propia alcaldía. El republicano también deslizó la idea de mejorar el transporte público e incluso habló de la posibilidad de un servicio de taxi público para garantizar el retorno seguro de las mujeres que salen de fiesta. En un gesto de desafío a sus críticos, Rufián hizo este anuncio junto al conseller del Interior, Joan Ignasi Elena. “Quizás después de este segundo anuncio vuelva a haber mucho ruido, artículos y tuits. Un mensaje para todos ellos: gracias por la publicidad”, deslizó.

La lucha contra la abstención

En el año 2019 en Santa Coloma la abstención llegó al 42%, siete puntos por encima de la media en Catalunya. Y no fue una mala cifra de participación. En la historial electoral de la ciudad ha sido habitual que hubiera más abstencionistas que votantes. Esta realidad ha sido muy tenida en cuenta por los estrategas de ERC a la hora de plantear una candidatura como la de Rufián. “El reto es convencer tanto a votantes desencantados con el PSC como a tradicionales abstencionistas”, resaltan.

Uno de los mapas que el partido tiene más en cuenta es el de las elecciones catalanas de 2017, celebras bajo el 155, en el que se produjo un fenómeno que sorprendió a politólogos y analistas: en las zonas menos independentistas, el voto independentista subió más, y con ellos la participación. Es decir, el abstencionista de estas zonas está más equilibrado entre independentistas y no independentistas que los que salen a votar siempre. Aquel fenómeno fue conocido como el “voto Rufián”, por considerar que el ahora candidato republicano conectaba bien con este tipo de votante.

¿Será capaz ERC de volver a activar ese voto en estas municipales y dar una mordida considerable al poder socialista? “Partido a partido”, responde Rufián con cautela. Pero el diputado en el Congreso admite que una de las cosas que ERC quiere subrayar con su apuesta por las ciudades del cinturón barcelonés es que es “el único partido independentista que puede competir muy bien en todas partes y con todo el mundo”. “Cosa que es muy importante”, apunta, “porque es lo contrario a lo que pasaba cuando Convergència era el principal partido independentista”.

