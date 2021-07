Catalunya prevé mantener el toque de queda nocturno durante más de tres semanas

El conseller'de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha asegurado este lunes que prevé mantener el toque de queda nocturno, decretado entre la 1 y las 6 de la madrugada en 161 municipios catalanes, durante más de tres semanas para poder bajar la incidencia de los afectados por la pandemia de coronavirus.

En una entrevista en la SER recogida por Europa Press, ha precisado que en una semana se podrá observar algún fruto del toque de queda nocturno, pero hará falta más días de lo anunciado inicialmente. "Para poder bajar esta incidencia se necesita más de una, dos y tres semanas", ha señalado. Lo que no prevé ampliar el 'conseller' es la lista de los municipios afectados por esta medida, alegando que ya exigieron requisitos "bastante estrictos".

Tras el fin de semana, el conseller ha constatado que ya se aprecia un ligero descenso de contagios en todas las edades, sobre todo entre los más jóvenes, y cree que el confinamiento nocturno puede ayudar a reducir los contactos entre este colectivo. "También es cierto que pueden seguir en el entorno más privado", ha matizado Argimon durante la entrevista.

"No podemos fiarlo todo a la bata blanca. Nos equivocamos. Hay que evitar los contagios", ha insistido Argimon, tras advertir de que las vacunas no son 100% efectivas, y ha añadido que gran parte de los ingresados en hospitales o en las UCI son personas no vacunadas o que no tenían la pauta completa.

Catalunya supera los 300 ingresados en UCI

Según los datos de este lunes, Catalunya ha superado ya los 300 pacientes ingresados en la UCI, una cifra que no se daba desde el pasado 24 de mayo. Durante las últimas 24 horas se han declarado 138 ingresados más en planta y ya son 1.683 los pacientes hospitalizados por Covid-19. Durante el mismo periodo han ingresado 10 personas más en la UCI y son ya 307 los pacientes en estas unidades.

De los pacientes en la unidad de críticos, 18 tienen menos de 30 años y 103 de ellos tienen entre 30 y 49. Respecto a los nuevos casos, Salut ha confirmado 4.032 nuevos positivos durante el último día y tanto la Rt como el riesgo de rebrote han disminuido ligeramente. El primer indicador se sitúa ahora mismo a 1,13, mientras que el segundo está en 1.314. Durante las últimas 24 horas se han notificado 7 fallecidos más por coronavirus. La incidencia acumulada a 14 días está ahora mismo a 1.187,61 casos por cada 100.000 habitantes.