Última hora de la crisis en el Govern

10:40 h

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha asegurado que es probable que el nuevo Govern tras la salida de Junts se presente “a principios de la semana que viene” para poder celebrar la primera reunión del Consell Executiu el martes.

En una entrevista a 'Rac1' este sábado, la consellera ha asegurado que desde ERC ven posible “gobernar solos” y que por ahora no se plantean negociar con otros partidos. No obstante ha avisado que priorizarán los pactos con independentistas y con los comuns, y no con el PSC.

Vilagrà ha dicho textualmente que ahora mismo Cataluña no se puede permitir el lujo de convocar unas elecciones y considera que no se obtendrían “unos resultados demasiado diferentes” a los de febrero de 2021.

“Junts no ha aceptado nunca quedar por detrás de ERC y esto ha dificultado la legislatura”, ha considerado Vilagrà, que ha acusado a los de Laura Borràs de priorizar los intereses del partido a los de la ciudadanía de Catalunya.

Con información de Europa Press.