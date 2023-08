Los vigilantes del aeropuerto de El Prat desconvocan la huelga tras alcanzar un acuerdo

No habrá huelga de vigilantes en el aeropuerto de El Prat el próximo puente. Los sindicatos han desconvocado las jornadas de protesta después de llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria de los filtros de seguridad, I-Sec, que se ha comprometido a llevar a cabo mejoras laborales y salariales para la plantilla, formada por unos 500 vigilantes.

Los sindicatos y la compañía han cerrado el acuerdo de madrugada, después de horas de mediación de la Generalitat. Según han explicado los representantes de los trabajadores, la empresa se ha comprometido a conceder parte de los pluses salariales que se reivindicaban –para aquellos empleados que dominen más idiomas y para los que cojan menos bajas– y a contratar a más mujeres. El comité de empresa ha realizado una buena valoración del acuerdo, sobre todo en materia social.

Los sindicatos detallaron que la empresa ha aceptado recompensar con un plus de idiomas el hecho de que todos los empleados están obligados a dominar el inglés. Esta recompensa salarial se dividirá en dos escalas, en función de si los trabajadores tienen titulación o no. En relación al plus para los trabajadores que cojan menos bajas, el objetivo es reducir el absentismo.

Una de las reivindicaciones donde no ha habido acuerdo con la compañía con sede en Países Bajos ha estado en el servicio del parking. Los trabajadores pedían tener una plaza para estacionar sus vehículos sin tener que gastar 440 euros al año en aparcamiento, algo que finalmente no se ha concedido.

El servicio de seguridad del aeropuerto de Barcelona lleva años encadenando conflictos laborales, principalmente, por la falta de personal y las condiciones laborales precarias de los vigilantes. En 2017, la problemática entre los trabajadores y la entonces adjudicataria Eulen se prolongó todo el verano causando graves problemas de operativa.