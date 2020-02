Castilla-La Mancha firma su propio Pacto contra la Despoblación: se sumará al estatal cuando se aborde la financiación

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado que el nuevo modelo de financiación autonómica priorice factores demográficos como la despoblación y la dispersión y ha asegurado que se creerá que España "va en serio" con el despoblamiento y el reto demográfico "cuando conozcamos cómo va a ser la financiación autonómica". En la firma del Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, el primero que firma una comunidad autónoma por su cuenta, ha dicho que esta región se sumará al plan de choque estatal cuando se hable de financiación, y también ha rechazado la publicación de las balanzas fiscales que respaldan PSOE y Podemos en el Congreso.

Así lo ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico en Brihuega (Guadalajara), tras la firma de pacto regional que el Gobierno regional ha suscrito con los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación regional de Empresarios (CECAM), así como con la Federación de Municipios y Provincias de la Comunidad Autónoma (FEMP-CLM) y la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (Recamder).

En este contexto, García-Page ha señalado que la primera pauta o medida para saber "si España quiere ir en serio con este tema" es la financiación autonómica. "No valen falacias, va a haber un momento en el que los partidos y las comunidades autónomas nos tendremos que retratar", ha señalado. "Hay que asumir que vivimos en un espacio físico, no en un satélite y, por tanto, el dónde se vive tiene que estar presente en todos los elementos de financiación".

En este marco, ha celebrado la coincidencia con el Gobierno de España, que precisamente reúne a buena parte de sus ministros en Logroño para establecer un plan de choque contra la despoblación. "Lo que nos corresponde a instituciones, agentes sociales y partidos políticos es ponerle sentido común y orden a este fenómeno, por la vía del acuerdo, que es lo razonable", ha indicado. Pero también ha añadido que no se sumarán al mismo hasta que no se hable de financiación autonómica.

También ha remarcado que "no hay soluciones mágicas" y ha planteado "perimetrar y objetivar los servicios públicos en una ley" con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, porque "una cosa es la pluralidad y la diversidad y otra bien distinta es el engaño y la desigualdad". Asimismo, ha planteado la necesidad de "universalizar el acceso a las telecomunicaciones, que tener internet y banda ancha sea un derecho, para que, vivamos donde vivamos, todos estemos en línea, en las mismas condiciones".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado, además, su rechazo a las balanzas fiscales. "Quiero decir con mucha claridad que estoy en contra. Los territorios no pagamos impuestos, los pagan la gente o las empresas”, ha señalado. Del mismo modo, García-Page ha asegurado que “no se puede hablar de las balanzas fiscales sin mentir, si antes no regulamos dónde tienen que ir los domicilios fiscales", ha concluido.

Región pionera en la lucha contra la despoblación

Castilla-La Mancha se ha convertido así en la primera región de España en contar con un pacto de unidad para abordar este fenómeno bajo los parámetros de "desarrollo, sostenibilidad y equilibrio". A partir de este momento se pondrán en marcha diversos grupos de trabajo para determinar las medidas que han de ejecutarse para frenar la pérdida demográfica, y que puedan articularse, además, en la futura Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento en Castilla-La Mancha, cuya redacción ya ha comenzado.

La visión de los partidos de la oposición sobre la firma de este pacto ha sido muy crítica. El presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha remarcado que ni el PP ni el PSOE se han ocupado de la España vaciada en estos años y que "si dicen que lo han hecho, lo han hecho tan mal que deberían dimitir todos".

"Guadalajara, Cuenca, Teruel o Soria son zonas que han estado olvidadas durante años porque no daban votos, el miedo que a mí me da es que los partidos mayoritarios ahora caigan en la España vacía porque les de voto, intentando que esto se convierta en un rédito político", y ha apuntado que "esto no puede ser así, esto es una realidad que se está muriendo y que afecta a miles de familias"

El diputado ha dicho que las acciones que vengan sobre este tema “son favorables”, pero las acciones que se queden en el “postureo político al que estamos acostumbrados nos dan bastante miedo". Ha concluido avisando de que “esto no puede ser crear comisiones, crear investigaciones para que luego quede en agua de borrajas”. “La despoblación está ahí, es cierto que vamos a tener un momento de escuchar a los técnicos y vamos a tener un momento de dar dinero a los políticos, pero esto no puede quedar aquí, necesitamos que se empiecen a tomar medidas ya, porque esas medidas llegan tarde".

PP: el pacto se ha hecho "a espaldas" del trabajo parlamentario

Por su parte, el diputado regional del PP encargado del ámbito de la despoblación, Benjamín Prieto, ha lamentado el “bombo y platillo” que envuelve la firma del pacto, “a espaldas del trabajo riguroso que se está llevando a cabo en la Comisión no permanente de estudio contra la Despoblación que se ha creado en las Cortes Regionales”.

A este respecto, ha querido insistir en el compromiso del PP con el mundo rural y con los municipios de la región, y ha asegurado que, parece que “está de moda” hablar de despoblación pero que desde el PP regional, gracias a la iniciativa de su presidente, Paco Núñez, se ha buscado ir más allá proponiendo una Ley de Oportunidades del Mundo Rural para mitigar la despoblación en todos sus aspectos y sobre todo con personas vinculadas al municipalismo.

Prieto ha recordado que los socialistas en el gobierno de la región podrían haber llevado a cabo proyectos y medidas con fondos comunitarios, como las que ha propuesto el PP encaminadas al apoyo de los autónomos, o las enmiendas que se presentaron a la Ley de Mecenazgo, entre las que destacaba tener en cuenta el concepto de zonas escasamente pobladas. “Lamentablemente, el PSOE tumbó esas enmiendas del PP”.