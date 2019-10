Histórica alianza entre ribereños del Tajo y regantes del Segura para pedir agua desalada más barata  

“Siempre parece que Castilla-La Mancha y Murcia estamos peleados y eso no es así; eso responde a un mantra político que solo interesa a los políticos”. Con esta frase se resume el espíritu con el que se ha producido un encuentro nada habitual en la controvertida y eterna polémica del Trasvase Tajo-Segura. Miembros de la Mancomunidad de Aguas de Entrepeñas y Buendía y de la Asociación de Municipios Ribereños de la cabecera del Tajo, de Castilla-La Mancha, se han reunido con representantes de la Agrupación Rural de Regantes de Raigueros, en Murcia. Esta última está compuesta por 53 agricultores de varias pedanías que comparten con los ribereños la preocupación por unas transferencias de agua que aceptan porque el agua desalada vale el tripe que el canon que pagan por el trasvase.

La reunión ha servido para que ambas partes hayan llegado a la conclusión de que “son más cosas las que nos unen que las que nos separan”. Así lo han comentado a eldiarioclm.es tanto el presidente de la Mancomunidad de ribereños, Borja Castro, como la presidenta de la Agrupación Rural murciana, María Costa.

“Hemos venido a constatar que se nos tiene algo más de cariño del que creíamos en la Región de Murcia y que desde esta comunidad apoyan nuestra presencia en la comisión del trasvase”, afirman los ribereños. Ello sumado al apoyo unánime de las Cortes regionales para convocar la Mesa del Agua, les ha hecho sentir “fortalecidos y mirar al futuro con cierta esperanza”.

Los precios del agua

Parte de ese optimismo se deriva del hecho de que la Agrupación Rural murciana les hayan confirmado que utilizan el agua del trasvase -a 20 céntimos- porque es tres veces más barata que el agua desalada, actualmente a 60 céntimos. Consideran que es por tanto “un problema político y económico” que debe solucionarse a nivel nacional, impulsando el diálogo y la cooperación.

Desde la Agrupación Rural de Raigueros, María Costa defiende que mantener el enfrentamiento político entre Castilla-La Mancha y Murcia “responde a un mantra político que solo interesa a los políticos”. “Tanto aquí como allí hay un montón de gente que tiene un problema que lleva años sin solucionarse, y los que deben hacerlo solo se dedican a fomentar la pelea”, denuncia. Desde esta asociación han iniciado por ello una campaña de recogida de firmas bajo el nombre ‘Si es desalá, a 30 céntimos na má” con la que quieren conseguir más de medio millón de apoyos para elevar al Congreso de los Diputados. Los ribereños de la cabecera del Tajo ya han ofrecido su apoyo a la iniciativa.

La Agrupación Rural explica que utilizar, al precio actual, el agua desalada, conllevaría a encarecer los productos y generaría más problemas de competitividad para los agricultores. “Ya bastantes problemas tenemos, que no tenemos ni una política que proteja ni a agricultores ni a ganaderos”, resalta María Costa. Pero incluso pagando el agua del trasvase Tajo-Segura se pregunta “dónde se mete” el dinero de ese cánon.

Trasvase Tajo-Segura

“Estamos pagando por una infraestructura y un recurso a una zona que nos cede un bien que ellos tienen, pero ¿el dinero dónde va? Si les estamos pagando, ¿por qué a ellos no les llega ni pueden garantizar su abastecimiento?”, se pregunta. Por eso aboga por seguir manteniendo encuentros entre pueblos y "agricultores libres", y no “con grandes señores, presidentes de las comunidades de regantes que son empresarios y no han visto un agricultor en la vida”.

“Vamos a buscar los puntos de conexión que tenemos, que son muchos más de los que ellos se creían, porque tenemos muchas necesidades y problemas pero también ganas de solucionarlos. Murcianos y castellanomanchegos podemos ir de la mano en todo esto”, resalta.

María Costa denuncia asimismo la gran cantidad de regadíos ilegales que se siguen aprobando “mientras pedimos agua a Castilla-La Mancha en beneficio de cuatro empresas”, dentro de un “entramado piramidal” que también ha relacionado con la situación por la que atraviesa el Mar Menor. Y por todo ello han decidido seguir poniendo sobre la mesa una situación “indignante” y que “ya dura demasiado”, de la mano de los agricultores de otras pedanías y regiones.