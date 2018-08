La Junta de Castilla-La Mancha recurrirá el nuevo trasvase porque "no estamos de acuerdo jurídicamente"

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha anunciado que la Junta de Comunidades "volverá a defender los intereses de la región" y será "coherente" con lo que se ha defendido "históricamente", por lo que recurrirán el trasvase publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado de 20 hm3 del Tajo al Segura. Hernanod ha señalado que recurren el mismo "porque no estamos de acuerdo jurídicamente en cómo se ha planteado”.

Además, ha señalado que el Ejecutivo seguirá luchando para que en Castilla-La Mancha "no haya trasvases y que no haya en el conjunto de España" porque "no se entiende que una región seca tenga que trasvasar el poco agua que tiene a otra región seca”. En este sentido, ha recalcado que “hay otras soluciones mucho más ventajosas para todos, como pueden ser las desaladoras”. Por eso, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que avance en este sentido, para ver los resultados "lo antes posible en las desaladoras".

Por su parte, el PP se muestra ahora fuertemente en contra del trasvase, y lo llaman "Page-Trasvase". Así lo ha señalado la diputada regional, Carolina Agudo, que ha criticado que "los que decían que los trasvases iban a ser solo con motivo de urgencia y de manera excepcional han batido records en tan solo dos meses con dos nuevos trasvases en Castilla-La Mancha, consentido por Page”. Por su parte, Lorenzo Robisco, ha criticado que se "da fe de la traición de Page" y ha lamentado que hoy se vuelve a "escenificar su hipocresía". El diputado regional ha asegurado que es un "nuevo ataque" a los intereses tanto de la región como de Guadalajara.

"Page se vende una vez más a los intereses propios y partidistas, traicionando de nuevo a Guadalajara. Le tendría que dar vergüenza venir a Guadalajara a mentir y descalificar a los guadalajareños", concluía.