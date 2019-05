Publicada la polémica orden del Plan de Gestión de las Zonas ZEPA

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, publica esta semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la Orden de 2017, por la que se aprobó el Plan de gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves de Ambientes Esteparios (ZEPA). Según se recoge en el DOCM, se ha publicado íntegramente dicha normativa para ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

En dicha sentencia que se conoció en mayo de este año, el TSJCM anuló esta orden, tras la presentación de un recurso por parte de ASAJA de Castilla-La Mancha. Fue en 2017 cuando la Asociación Agraria de Jóvenes de Castilla-La Mancha interpuso un recurso contencioso administrativo a esta normativa, argumentando que era "perjudicial" para los intereses de los agricultores y ganaderos de la región y que suponía una "expropiación encubierta". El secretario general de ASAJA, José María Fresneda, explicó que de la sentencia se desprende que "las formas en las que se publicó la normativa no eran las correctas".

En concreto, el Tribunal Superior considera, según la interpretación de Asaja, que la normativa aprueba el Plan de Gestión remitiéndose a cuatro documentos que integran el contenido del plan, pero que no fueron publicados "correctamente" de manera que la validez de éste "no se ve afectada por el pronunciamiento, sin perjuicio de que mientras no se publique adecuadamente, carezca de la eficacia que depende de dicha publicación oficial".

Sobre este asunto, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, aseguró en su momento que la sentencia "avala los planes de gestión de las zonas ZEPA ya que lo único que establece es que deben de publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha".

Plan de Gestión de las Zonas ZEPA

Este Plan de Gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves de Ambientes Esteparios, agrupa a los espacios Red Natura 2000 del Área Esteparia del este de Albacete y de la Zona Esteparia de El Bonillo, del Campo de Calatrava y las Áreas Esteparias del Campo de Montiel, en Ciudad Real, y la de San Clemente, en Cuenca. En Guadalajara, se incluye las Estepas Cerealistas de La Campiña y el Área Esteparia de la margen derecha del río Guadarrama, mientras que de las provincia de Toledo, Cuenca y Ciudad Real incluye el Área Esteparia de la Mancha Norte.

La planificación se estructura en varios documentos: el primero de ellos relativo al diagnóstico del espacio Red Natura 2000; el segundo con los objetivos y medidas de conservación; el tercero vinculado a la participación ciudadana y el cuarto relacionado con la información cartográfica que recoge la descripción de los límites de las ZEPAS incluidas en el Plan. “Se ha procedido al ajuste cartográfico de los límites basado en aumento de la precisión de las herramientas utilizadas y siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentario y Medio Ambiente y la Comisión Europea”.

Este Plan de Gestión se revisará cada cinco años, salvo que circunstancias excepcionales hagan necesaria su revisión en un plazo anterior, y se prorrogará hasta la aprobación del siguiente.