ASAJA Cuenca pide a CCOO que si conoce casos de fraude laboral en el sector del ajo, lo denuncie

La organización agraria ASAJA Cuenca ha calificado de “inadmisibles” las acusaciones de CCOO en relación a las condiciones de los trabajadores del sector del ajo y ha exigido al sindicato que “si conoce algún caso lo denuncie a la autoridad competente en lugar de ensuciar el nombre de todos los empresarios agrarios de este sector”, señala el secretario general de ASAJA Cuenca, Manuel Torrero.

ASAJA Cuenca considera intolerable que el sindicato CCOO diga que el fraude y los abusos están generalizados cuando la inmensa mayoría de los agricultores del sector del ajo cumple escrupulosamente con la legalidad, generando miles de puestos de trabajo y por lo tanto riqueza en nuestra provincia.

La organización acusa a los dirigentes de CCOO de faltar a la verdad, y de lanzar afirmaciones sin pruebas , “en lugar de denunciar prefieren salir a los medios de comunicación a empañar la labor de los agricultores que son los que crean puestos de trabajo en una zona cuya economía se sustenta en el sector del ajo”.

La organización agraria ha señalado, a través de una nota de prensa, que es testigo del gran esfuerzo que llevan a cabo los empresarios agrarios del sector del ajo y es la primera interesada en que no se produzcan situaciones irregulares, pero al mismo tiempo no puede permitir que se generalice y dibuje un panorama que no responde a la realidad, perjudicando la imagen del sector del ajo y dando una visión falsa del sector.

Insiste ASAJA en remarcar que las empresas del sector están sometidas al control de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social y que las incidencias que se han detectado son mínimas y se subsanan lo antes posible.

Advierte Torrero que esta irresponsable actitud por parte de esta organización sindical está haciendo que numerosas empresas que cumplen escrupulosamente la legalidad, ubicadas en nuestra región dedicadas a este cultivo, se planteen un BREXIT hacia otras zonas productoras de España para evitar verse salpicadas con acusaciones infundadas.

Durante la pasada campaña ASAJA Cuenca gestionó la contratación de 5.125 de los 9.820 trabajadores contratados en la provincia de Cuenca, y 41.000 de las 78.400 jornadas de trabajo que se generaron. El importe de las cotizaciones supero el 1,1 millón de euros y se generaron salarios por un importe de 4,2 millones de euros.

Por último desde ASAJA Cuenca se recuerda que “la mayoría de empresas del sector optan, de manera voluntaria, a la acreditación de la certificación GLOBALGAP GRASP, que garantiza además de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas del producto desde el campo a la mesa, el cumplimiento de buenas prácticas sociales en la explotación, abordando temas específicos relativos a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores”.