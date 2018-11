Este viernes se abonarán 2,8 millones para la mejora de explotaciones agrarias de la convocatoria de 2016

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural va realizar este viernes, día 30 de noviembre, un pago de algo más de 2,8 millones de euros para la mejora de explotaciones de agricultores y ganaderos profesionales de Castilla-La Mancha, correspondiente a la convocatoria de ayudas de 2016.

Así lo ha anunciado el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, durante el debate general relativo a la situación actual de los planes de mejora de explotaciones agrarias presentado por el PP que este jueves se ha debatido en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Ha sido en este marco donde Martínez Arroyo ha defendido que el Gobierno regional "no debe ni un solo céntimo" a los jóvenes agricultores, poniendo de manifiesto que se han pagado 19,5 millones de euros a todos los jóvenes que se incorporaron al campo en la convocatoria de 2016. "En la legislatura pasada las ayudas no se pagaban", ha advertido.

El consejero de Agricultura en las Cortes JCCM

Ha señalado igualmente que antes de que acabe el año se van a pagar "previsiblemente" en mejora de explotaciones 13 millones de euros.

En la convocatoria de 2018 se han recibido 3.128 solicitudes de mejora y 1.650 solicitudes de jóvenes, ha apuntado el consejero, quien ha añadido que antes de que termine la legislatura se habrán resuelto todas las incorporaciones de jóvenes, lo que permitirá llegar a más de 2.500 incorporaciones de jóvenes al sector agrario.

También ha contestado al portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, que el Gobierno de García-Page en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) a través de la mejora de explotaciones "no ayuda a las granjas intensivas de porcino".

Igualmente, se ha mostrado sorprendido de que el PP traiga a las Cortes un debate para decir al Gobierno regional que "no paga, no resuelve y que no se compromete con el campo de Castilla-La Mancha".

El viaje que han realizado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del PP, Francisco Núñez, a Amsterdam y Bruselas también se ha colado en el debate de este jueves.

Respecto a este asunto, el consejero de Agricultura ha recalcado que mientras que Núñez "fue a defender los intereses de los agricultores y ganaderos del PP", García-Page fue a defender los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Ha criticado a la diputada del PP Lola Merino "por hacer la demagogia de siempre" y le ha replicado que gobierne quien gobierne en la próxima legislatura "el patio" no quedará como el PP lo dejó, "de una manera lamentable", ha aseverado.

Reunión del PP en Bruselas

Por su parte, la diputada del PP Lola Merino ha sacado pecho de la reunión que mantuvo este miércoles Núñez con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el encuentro que celebró con el vicepresidente de la institución, el español Ramón Luis Valcárcel, y ha criticado que García-Page viajara a Amsterdam y Bruselas "con un séquito de 15 personas" con "el dinero de todos los castellano-manchegos".

"Nos hemos reunido con todas aquellas personas que tienen mucho que decir sobre la PAC porque no nos fiamos de su defensa porque ustedes están atacando a los agricultores y ganaderos de la región", ha dicho.

Ha confiado en que, en este viaje a Bruselas, el Gobierno de Castilla-La Mancha haya logrado "al menos" mantener la misma ficha financiera y el presupuesto de la PAC que garantizaron los gobiernos del PP.

Tras decirle al consejero que en el sector "le llaman el consejero milanuncios" porque "anuncia y promete pero no paga", le ha recordado que cuando su gobierno de "perdedores" llegó al poder se encontró con un PDR de casi 1.500 millones de euros, algo que, ha manifestado, tiene que agradecer al PP.

Las macrogranjas

De su lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha discrepado del hecho de que las ayudas a la mejora de explotaciones agrarias incluyan ayudas a macrogranjas "cuando la propia Junta dispone de informes que advierten sobre los efectos negativos de estas explotaciones como fuentes emisoras de gases contaminantes".

"Tenemos claro que la mejora de las explotaciones no puede conllevar un deterioro del medio ambiente y del medio rural", ha avisado.

Documento de posición sobre la PAC

El diputado del PSOE Emilio Sáez ha defendido que el Gobierno de Page se "deja la piel" por la ganadería y la agricultura de la región "hoy, mañana y siempre y ha saludado que el de Page sea el primer gobierno en España en elaborar un documento de posición común sobre la PAC que está avalado por la gran mayoría de las organizaciones agrarias y cooperativas.

Tras hacer hincapié en otras medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha pedido al PP que no venga a dar "lecciones".

Por último, PSOE y Podemos han rechazado la propuesta de resolución del PP --única que se ha presentado a este debate-- que instaba al Gobierno de Castilla-La Mancha a cumplir los compromisos de pago establecidos en las convocatorias 2016 y 2018 para las ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderos y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.