Martínez Arroyo: “Hay que empezar a etiquetar el melón de esta tierra con el nombre de esta tierra”

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha pedido hoy al sector que apueste por el melón de la Mancha antes del inicio de la jornada ‘Principales retos del cultivo del melón y sandía de Castilla-La Mancha’ que se ha celebrado en Toledo, dentro del XLIX Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura. “Hay que empezar a etiquetar el melón de esta tierra con el nombre de esta tierra”, ha señalado, como uno de los retos a los que se enfrenta el sector.

En el mismo sentido se ha manifestado el responsable de la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha, Cristóbal Jiménez. “Hay que trabajar con todos para la etiqueta sea la que tiene que ser, para que el consumidor sepa de dónde es el producto que está consumiendo". En este sentido ha recodado que no se puede hacer llegar al consumidor final productos de La Mancha cuando aún no se ha empezado a cortar melón en la zona, ya que el melón de La Mancha es tardío; mientras que “en estas fechas no puede haber otro melón en los mercados que no sea de La Mancha. En este momento, el 98% del melón verde que se vende en Europa es de La Mancha”.

Para atajar este problema hay que empezar por “el comercializador, no se puede etiquetar de cualquier manera por vender y si el origen es La Mancha tienen que ir en la etiqueta, igual que el melón con Indicación Geográfica Protegida tiene que llevarlo”.

A su juicio, en muchos casos “por personalismo no termina de cuajar el etiquetado”, por ello la Interprofesional está trabando para que se etiquete con procedencia independientemente de la marca que ponga el productor.

Evitar las fluctuaciones

Asimismo, el consejero ha desgranado otra de las dificultades de estas producciones manchegas como es la incertidumbre a que se enfrentan debido a las fluctuaciones del mercado. “Cuando hablamos de melón y sandía dependemos mucho de las fluctuaciones del mercado, del deseo de los consumidores, de la temperaturas que hace para el consumo de fruta de verano, son sectores muy complicados”, ha señalado.

Evitar estas fluctuaciones es un importante reto del sector en el que también se concentra la Interprofesional. Según Cristóbal Jiménez, se está trabajando en “equilibrar oferta con demanda”, el fin es poder potenciar el mercado en momentos puntuales de atasco, como ocurrió el año pasado, con fórmulas como las ayudas para incrementar el consumo y la exportación.

No obstante, tanto él Martínez Arroyo como el responsable de la Interprofesional han coincidido en que este año “estamos en una campaña muy positiva con precios subiendo cada semana en la lonja”.