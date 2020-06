Un botellón congrega a unos 500 jóvenes en Tomelloso y el Ayuntamiento avisa que los evitará "a golpe de policía”

La alcaldesa de Tomelloso (Ciudad Real), Inmaculada Jiménez, se ha reunido en la mañana de este lunes con Policía Local, Guardia Civil y los servicios jurídicos del Consistorio para esclarecer los datos del botellón que tuvo lugar en la localidad durante la noche del pasado sábado y que aglutinó, según fuentes la policía local, al menos a unos 500 jóvenes. "No doy crédito (...). Es una de las maneras en las que me gusta gobernar, pero si tiene que ser a golpe de policía, tendrá que ser así. Estas situaciones no las podemos permitir, ponen en riesgo la vida de tantas y tantas personas", señaló este domingo la alcaldesa en una entrevista en la Cadena Ser.

La provincia de Ciudad Real ha entrado este lunes en fase 2, aunque estos encuentros continúan estando prohibidos, puesto que las reuniones permitidas han pasado de 10 en la primera fase a 15 personas en la segunda. De momento, la alcaldesa quiere recabar los datos precisos que tienen las Fuerzas de Seguridad y con ellos se ha reunido para analizar estos hechos. Posteriormente, el Ayuntamiento emitirá una comunicación oficial.

En declaraciones a la Cadena Ser, la alcaldesa de la localidad, Inmaculada Jiménez (PSOE), ha dicho no dar crédito a este evento colectivo en una situación de estado de alarma. "Fuimos los primeros en tomar todas las precauciones para salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos, en cerrar parques e instalaciones municipales; y tenemos claro que seremos los últimos en abrirlas".

De hecho, ha recordado que las fiestas de la localidad se han suspendido "con mucho dolor" por el perjuicio que suponen para la actividad económica y por ello ha dicho no entender que haya "estas actuaciones irresponsables" con "lo mal que lo ha pasado esta ciudad y con el dolor de tantas familias que han perdido a un ser querido".

La alcaldesa se refería así al hecho de que Tomelloso se convirtiera en uno de los focos de la pandemia de coronavirus, llegando incluso a realizar un llamamiento pidiendo los datos de fallecidos del municipio y con la intervención, por parte de la Junta, de la residencia de personas mayores.

"No es tolerable desde ningún punto de vista"

El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha condenado estos hechos. "No es tolerable desde ningún punto de vista, porque ponen en riesgo la salud publica. Aquí no valen las medias tintas. Cuando conocimos la noticia, no podíamos salir de nuestro asombro", ha subrayado la portavoz de la Junta, Blanca Fernández, remarcando que precisamente en la comarca de La Mancha la pandemia fue "especialmente dura y virulenta".

Ha avisado así de que las autoridades sanitarias estarán muy pendientes de posibles rebrotes en la zona y ha hecho un llamamiento a los y las jóvenes. "Que tengan en cuenta que todas las personas que participaron en el botellón tienen familias y en ellas algunas serán vulnerables a la COVID-10, así como vecinos que han perdido a seres queridos".

Hoy mismo, el Gobierno castellanomanchego ha remitido un escrito a la Delegación del Gobierno, como mando único de seguridad, para que se coordine con todos los ayuntamientos, se extremen las precauciones y se evite así un "efecto imitación". "Lo que nos ha pasado es demasiado serio, y preservar la vida y la salud es lo que más nos preocupa", ha concluido.