VÍDEO | Y la cuarentena se hizo música balconera

Termina la tercera semana de confinamiento en casa, la más dura en restricciones de movilidad y llega por fin el fin de semana. Lo estoy deseando y eso que me toca trabajar. No tengo grandes planes, pero sí una buena razón.

La crisis sanitaria ha cambiado en poco mi rutina laboral: estoy acostumbrada al teletrabajo como periodista, aunque el ritmo ahora sea mucho, mucho, más frenético. Sobre todo lo fue en los primeros días, con esa avalancha de información que no sabíamos cómo digerir y trasladar a nuestros lectoras y lectores sin equivocarnos o ‘picar’ entre la maraña de fake news.

En todos estos días, el silencio en mi calle es tan atronador que a veces da miedo pero si hay algo que esta cuarentena me ha permitido descubrir son esos muchos otros sonidos antes agazapados tras los ruidos más cotidianos. Como las teclas del ordenador a toda velocidad. No era consciente. O los pájaros en esos cipreses que tanta alergia me provocan y cuyos trinos crean ahora hasta eco en la calle…

Pero sobre todo no conocía el talento musical que hay en mi calle. Sí, vale, ya sabía que mi vecino toca el piano o que hace tiempo dejó de sonar una lejana tuba de otro de los habitantes del bloque, pero no tenía ni idea de que se podía crear una mini-orquesta balconera con tanta facilitad y sin ensayo previo.

Durante estos fines de semana, sobre todo después de los cada vez más sonoros aplausos para todos aquellos que se están dejando literalmente la vida en cuidarnos, en mi calle hay música para todos los gustos: desde el ya familiar ‘Resistiré’, a los ritmos de pasodoble (olés incluidos), mezclados con el reguetón... y sobre todo la que mis vecinos nos ofrecen en 'riguroso directo' con guitarra y trompeta.

¡Va por ti Paco, vecino desconocido! (Es el nombre más jaleado y por eso lo sé). Gracias a todos por sacarme del sopor durante el fin de semana. No me faltéis este.