Un año demostrando que Castilla-La Mancha "no está muerta"

"Aquí no hay actividad cultural". "Esto está muerto". "No hay nada para los jóvenes". Esas y otras frases han sido habituales en la región desde hace años. En sus pueblos y ciudades reinaba la sensación de que esta tierra era un erial de propuestas y creatividad, que no disponía de espacios para crear y disfrutar de la cultura y el arte impulsado por creadores locales. Nunca ha sido cierto, pero faltaba visibilidad. Una visibilidad que se ha hecho cada vez más potente en la última década y que, desde hace un año, tiene una plataforma más en la que apoyarse.

Compact Cheese celebró el pasado sábado 23 de junio su primer aniversario con una fiesta llena de buen rollo, reflexiones sobre la dinamización cultural en Castilla-La Mancha y música en directo. A la cita acudieron la periodista de eldiarioclm.es Francisca Bravo, el músico e historiador del arte Kike Calzada y la licenciada en Bellas Artes y gestora cultural de La Lambrera, Andrea Delgado, que, además, fue la anfitriona del evento que se realizó en el espacio creativo de la calle Covarrubias, número 16, de Toledo.

La celebración comenzó a partir de las 17.30 horas. Mientras el público y los ponentes iban llegando, el equipo de Compact Cheese estaba terminando de preparar todos los ingredientes de la fiesta. Comida, queso manchego incluido, bebida, cortesía de la cervecería artesana de Toledo Domus, y música en directo gracias a Mauri, que presentó en este evento las canciones de su disco 'Not one of your friends'.

El debate comenzó abordando las bases sobre las que se instituyó ese falso mito de que en Castilla-La Mancha no hay nada. Ni si quiera noticas que escribir. La visibilidad de la "cultura de base" es una de las apuestas para desmontarlo, además de que las prioridades de las políticas públicas en materia de cultura no se olviden de las iniciativas periféricas, a la sombra de los grandes focos.

Quizá, para lograr aumentar la perspectiva de qué debe apoyar desde unos presupuestos, haya que ir más allá del rendimiento económico directo. Francisca Bravo reivindicó, en ese sentido, que "la cultura es una muestra tan importante como el crecimiento económico. Sin ella no seríamos nada".

Desde el punto de vista de un historiador del arte, es importante cuidar el patrimonio histórico, que es uno de los principales reclamos turísticos. No obstante, entre las paredes de edificios renacentistas o barrocos pueden florecer iniciativas artísticas vivas. Kike Calzada considera que "hay un apoyo muy generalizado a todo lo que es la ciudad de las tres culturas para que vengan los turistas a ver Toledo". Pero también señala que muchas veces se queda sólo en eso y "hay un poco más de vida más allá". Por ello, anima al público a conocer el trabajo de artistas y músicos locales.

Contra el exceso de turismo, trabajar la cultura de base es la clave. Pero, ¿qué es la cultura de base? Una pregunta difícil de responder que, quizá, pueda encontrar respuesta en cada lugar en el que una persona saca algo de tiempo libre para satisfacer una inquietud personal a través de la música, las artes manuales o las artes escénicas sin un objetivo económico, sino, simplemente, por disfrute.

En La Lambrera lo tienen muy claro. Como dice Andrea Delgado, "todo el mundo tiene una inquietud a nivel artístico". Pero, por un "tema social", que podría analizarse como "vergüenza" o miedo, la gente deja de cultivar esa inquietud, guardándola "en un cajón". De este modo, se corre el riesgo, "cuando llegamos a una edad", de darse cuenta de que hemos perdido mucha felicidad y calidad de vida por no haber seguido "tocando la guitarra o haciendo esculturas".

Para evitarlo, una de los objetivos que se marcó Andrea Delgado a la hora de crear La Lambrera fue "que la gente recuperara las ganas de hacer cosas, más allá de ganar dinero: Crear algo más allá del dinero". Y, cada semana, en sus talleres, diferentes personas acuden al espacio creativo para compartir tiempo gracias la pasión por expandir la creatividad interior.

Durante la tertulia hablamos de muchas cosas más. Sobre el deterioro que está sufriendo la Libertad de Expresión en España (que le pregunten a Rokavieja), sobre la gentrificación, o, en un tono más "moñas", sobre los primeros recuerdos asociados a la música: El primer concierto, las canciones que ponían tus padres en los viajes en coche, y muchas anécdotas más relacionadas con la música y la cultura en Castilla-La Mancha.

Puedes escuchar la tertulia con Francisca Bravo, Kike Calzada y Andrea Delgado en el canal de ivoox de Compact Cheese o pulsando "play" en este reproductor:

Y, hablando de hacer play. Durante esta agradable tertulia estuvimos escuchando música de artistas y grupos castellano-manchegos. Nuestro compañero Dani López González recopiló todas esas canciones en una lista de Spotify que te dejamos aquí abajo si quieres pasar un buen rato con una sesión de música regional. ¡Disfrútala!