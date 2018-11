Dos consejeras ciudadanas de Podemos Castilla-La Mancha dimiten en medio de las primarias

Dos consejeras ciudadanas de Podemos Castilla-La Mancha han anunciado su dimisión del órgano del partido. Se trata de Cristina Cancho, que fue elegida por la candidatura de David Llorente en las pasadas elecciones, y Laura Lorrio, de la candidatura 'Imagina Podemos', liderada por Fernando Barredo. Las razones de ambas han sido presentadas en sendas cartas abiertas, a las que han adjuntado gran cantidad de información, así como una rendición de cuentas de su labor como consejeras ciudadanas.

Cancho ha resumido las razones de su renuncia al "absoluto maltrato" que ha sentido dentro del partido quienes "cuestionamos una determinada forma de entender la política y el servicio público en nuestra región". Entre otras cosas, ha señalado como "vergonzosa" la "falta de transparencia" en las contrataciones de personal, que ha señalado se han realizado en el "más absoluto secretismo".

"Me voy sin haber recibido contestación a ninguna demanda de información, sin haber recibido ninguna contestación de mis propuestas sin saber las cuentas de nuestro partido en la región... Sin contestación a ningún correo en resumen. Además, me voy habiendo tenido que escuchar de mi secretaría de Organización hablar otra vez como en el siglo pasado de las mujeres florero en política", lamenta Cancho.

También se ha referido a la entrada del partido en el Gobierno regional, algo que ha calificado como un "punto de inflexión", y ha lamentado que Podemos ha sido "cómplices de la callada ante el caso Incarlopsa, la complicidad con el gobierno contra los pobladores de Fraguas o la minería de tierras raras". Entre las solicitudes de información que asegura haber presentado sin recibir respuesta, se encuentran los balances y cuentas de resultados de los últimos tres ejercicios, así como los movimientos de las cuentas corrientes, los criterios de selección de los nuevos nombramientos, las actas del Consejo Ciudadano, así como la denuncia en Garantías y estatal de "todas las malas prácticas reseñadas". "Ninguna de estas peticiones, quejas, solicitudes ha sido atendida".

Por su parte, Lorrio explica que no llegó al Consejo Ciudadano "sin conocimiento de irregularidades" pero que ha sido su participación dentro del mismo lo que le ha "permitido conocer, desde el minuto uno un funcionamiento que considero indigno de una formación como esta". "Quien impide la participación y cercena la democracia, utiliza tiempos e información en beneficio propio, invisibiliza a quien a la interna puede hacerle competencia y con ello esconde logros del partido [...] lo tiene fácil en un entorno en el que falta la crítica y la autocrítica, en el que nos quedamos con los mensajes creados para maquillar la realidad", reflexiona.

Lorrio adjunta en su carta lo que considera una "serie de irregularidades" que se han productido dentro del partido en Castilla-La Mancha. "Sirva esta documentación para dar traslado a los inscritos de esas irregularidades y para evidenciar que durante los dieciocho meses que he permanecido en el cargo, he agotado todas las vías internas para proponer, exigir y denunciar actuaciones que considero impropias", explica la ya ex consejera ciudadana.

Entre otros, señala una queja por "invisiblizar en redes sociales regionales a la senadora Virginia de Felipe y al diputado David Llorente", propuestas que "ni se debatieron ni se votaron" o una queja por "no cumplir la paridad en los procesos internos.