Así es la nueva placa identificativa que el consumidor debe conocer para evitar fraudes con el queso manchego

Dentro de un año los productos con denominación de origen queso manchego no llevarán la actual placa de caseína en su base (la que se lleva utilizando desde hace más de 30 años) sino un aro más grande que incluirá la palabra ‘Manchego’ y un número de serie. Es mucho más grande y se sitúa en la cara opuesta a la de la etiqueta comercial incrustada en la corteza.

El nuevo sistema ha sido presentado en el Salón de Gourmets que esta semana se ha celebrado en Madrid. Han sido los mercados internacionales los que han condicionado su puesta en marcha, detalla Antonio Martínez Blasco, presidente de la Denominación de Origen (DO) del Queso Manchego y en particular el mercado mejicano al que nuevo Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) permitirá mantener el nombre de ‘queso manchego’ al que allí se elabora con leche de vaca. Un acuerdo que aún no se conoce de manera oficial en la DO.

Mientras tanto, y respecto a la nueva placa de caseína, explica que “va a ser un cambio muy importante en la trazabilidad del producto y cuanta más difusión mejor” porque, explica, cada vez es más habitual que se porcione el queso. “La Denominación no tiene suficientes recursos para llegar a ciertos mercados y controlar que se haga bien con el queso manchego”.

El nuevo sistema con esta corona informativa, sostiene el presidente, “hará casi imposible que exista un fraude al consumidor. Si no lleva la placa es porque no es manchego” y se evitará que “el queso manchego se multiplique, como en el milagro de los peces y el vino, porque ahora de un único queso en vez de ocho salen 16 porciones”, ironiza el presidente.

Exportadores y distribuidores presentes en el Salón de Gourmets han visto “muy interesante” la nueva propuesta, asegura. “Es un paso más, pero habrá que seguir adaptándose a lo que marque la distribución y los hábitos de consumo y también al sistema de porcionado que cada vez es más frecuente frente al corte tradicional”.