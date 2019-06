Lo que no sabes (y deberías saber) sobre los plásticos

Desde que comenzó 2019 no existe día en que no se hable del daño que estamos haciendo al planeta, y de las consecuencias que eso ya está causando. De hecho, este año se podría marcar como punto de inflexión en materia ambiental. Noticias sobre contaminación, cambio climático y sequías llegan a nuestros oídos a todas horas y esto ha hecho que la gente esté tomando conciencia de ello, lo cual es bastante positivo ya que tenemos muy poco tiempo para poner solución a esto que ha comenzado. Por lo tanto esta vez enfocamos el tema hacia los plásticos y sobre cómo puede afectarnos la simple acción de tirar una bolsa de basura en un lugar inapropiado.

Los plásticos: un gran enemigo a combatir

Si miramos a nuestro alrededor, la mayoría de las cosas están hechas de plástico o contienen algún derivado del mismo. Desde botellas, abrigos, zapatos, cubertería, juguetes… Y es que nos hacen la vida más fácil pero ¿estamos realmente seguros de eso?

Tras su vida útil, estos acaban incinerados en los vertederos o, los que corren más suerte, reciclados. Sin embargo, cuando vamos a la playa es fácil encontrarse trozos de plásticos en el mar. Muchos pensarán que eso no va con ellos, que ellos no arrojan nada al agua y que por lo tanto son inocentes, pero en realidad eso es un error: desde tirar una colilla por la ventanilla del coche, usar purpurina no biodegradable (porque aunque no lo creas, es plástico), no reciclar debidamente (ya que una mala gestión de los mismos puede llevarlos hasta los ríos, y en consecuencia, a los océanos), enterrar un juguete en la arena y no acordarse de llevárselo, abrir una chocolatina y que se desprenda una esquina del envoltorio… tantas y tantas acciones que van haciéndose más y más graves a medida que se van acumulando, llegando a generar hasta ¡islas de plásticos!

Existen muchos tipos de plásticos según la utilidad que vayan a darse, pero lo que importa de verdad es: ¿cuánto tardan en descomponerse? De media, una botella de plástico puede tardar unos 500 años, un mechero 100, entre unos 10 y unos 20 una suela de zapato, un vaso o bolsa unos 50 años. Y esta lista podría seguir indefinidamente.

Los plásticos ya forman parte de nuestra cadena alimentaria

Ya hay un estudio que dice que en 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos de no poner solución a este problema. Además están los llamados microplásticos, los cuales son trozos tan pequeños que no se pueden ver a simple vista, pero que acarrean grandes problemas. De hecho hay científicos que afirman que el plástico ha pasado a formar parte de nosotros y que, quizás ese pescado que te comiste esta mañana tenía trozos de la bolsa que tiraste hace unos años al suelo. ¿No parece increíble? Lo triste es que esto empieza a ser una realidad.

Además el plástico no solo nos afecta a nosotros, sino a muchos animales, los cuales están muriendo por su culpa. Desde tortugas que se atragantan con las pajitas de las bebidas, hasta las anillas de latas que atrapan a peces y animales marinos, o pájaros intoxicados por ingerir tapones.

Pero aún hay más. Las toallitas, nuestro nuevo enemigo, atascan cada día las tuberías de muchas ciudades, lo que acarrea gastarse millones de euros en arreglarlas, y eso corre de nuestra cuenta. ¿A que ahora te lo piensas dos veces antes de tirarlas al váter?

Bisfenol A: el enemigo invisible

Quizás este nombre suena a chino, pero ¿y si te digo que este componente está ya prohibido en lugares como en Francia por el peligro que conlleva? El Bisfenol A es un componente utilizado en la fabricación de los plásticos, el cual puede causar cáncer de mama, de próstata, cambios en el comportamiento, alteraciones cromosómicas o daños cerebrales. Lo curioso es que ningún envase (salvo en algunos fabricados expresamente para niños) indica que contiene este compuesto, y por lo tanto, la gente desconoce su existencia.

Hace poco ha salido a la luz que latas de conserva (el interior blanco que llevan), revestimiento de tuberías de agua, tickets de compra o tappers lo contienen. Además, los plásticos no deben exponerse a altas temperaturas y las botellas no deben reutilizarse, ya que este y muchos otros compuestos se liberan ingiriéndolos tú, cosa que hacemos constantemente al calentar los tappers con comida o dejar botellas de agua en el coche. Ahora la pregunta es: ¿por qué se sigue utilizando en España?

Primero fueron las bolsas, ahora los productos de usar y tirar

Esta guerra ha comenzado. Debemos poner fin a este problema, y para ello se han tomado medidas como prohibir las bolsas de plástico en los supermercados. Por otra parte, la UE ha declarado que en 2021 prohibirá la venta de plásticos de usar y tirar, lo que pondrá fin a infinidad de plásticos que usamos hoy en día tales como la cubertería de plástico, las pajitas, toallitas, bastoncillos de algodón, recipientes de bebidas, tapones, globos, envases y envoltorios. Una de las soluciones que se estudia es dar un incentivo económico a las personas que devuelvan las botellas de plástico ya usadas, tal y como se hace en países como en Noruega.

Boicot al plástico

Durante la semana del 3 al 9 de junio se hizo viral el reto llamado 'Boicot a los alimentos envueltos en plástico', con el objetivo de poner fin a este sinsentido, optando por comprar a granel. Esta es una pequeña acción que puede ayudar al planeta, y así proteger, no solo la vida de los animales y las plantas que nos rodean, sino también a nosotros mismos, ya que en esta guerra nuestra vida está en juego.

Y tú qué, ¿te apuntas a decir NO a los plásticos?