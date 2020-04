"Te pido que lo pienses": instan a un médico a irse de su casa con una nota anónima en la puerta

"Hola, vecino. Sabemos de tu buena labor en el hospital y se agradece, pero debes pensar también en tus vecinos. Aquí hay niños y ancianos. Hay lugares como el Barataria donde están alojando a profesionales. Mientras esto dure, te pido que lo pienses".

Esto es lo que dice la nota que ha encontrado pegada en la puerta de su domicilio un médico del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En el escrito, anónimo, un vecino o vecina le exhorta a dejar su casa para irse al Hotel Barataria, uno de los habilitados en esta localidad para el personal sanitario, principalmente para profesionales de refuerzo de otras localidades.

El escrito ha corrido como la pólvora en las redes sociales tras haberlo compartido la madre del médico. La consecuencia se ha reflejado en miles de respuestas indignadas con la falta de solidaridad del autor/a o autores de la nota.

Parece ser que los mensajitos a los sanitarios es bastante común. Esto es de Alcázar de San Juan. Sin palabras pic.twitter.com/7WCeiq2on6 — Álex García (@alejogarciamont) April 12, 2020

Que pena, tú arriesgando tu vida por salvar a tus vecinos, y tus vecinos te lo agradecen así...

Doy fe que no todos los vecinos de Alcázar de San Juan son así.

Ánimo 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/Gqn2KnhpmJ — Carmen Castillejos (@CarmenShoko) April 12, 2020

En la puerta del piso donde reside se pegó una nota invitándole a que se fuera a otro sitio hasta el fin de la pandemia. Se están recogiendo firmas de apoyo a través de https://t.co/s4lhZOTjDd#Coronaviruspic.twitter.com/wKrswLX5P8 — Prodigi0 2.0 (@Prodigi0_1) April 12, 2020

Tras estas muestras de respaldo, el médico receptor de la nota también ha respondido con un escrito compartido en varias redes sociales:

"Antes que nada quiero agradecer de corazón las palabras de ánimo de todos. Tanto amigos, conocidos, compañeros de profesión o simplemente si has querido acercarte a solidarizarte. Es evidente que no esperaba este mensaje a ningún profesional sanitario en general. No creo que ninguno lo merezca. Nos partimos la espalda, con pocos medios, jugándonos la salud, para que todo el que entra por la puerta se ponga bien.

Una vez aclarado lo anterior quiero decir que verdaderamente creo que esto es un pequeño punto negro dentro de una sociedad española que de largo ha demostrado saber estar. Y cuyos aplausos cada día a las 20:00 llenan. En ningún momento creo que sea Justo generalizar, sino todo lo contrario. Es un comentario que ‘brilla’ por lo extraordinario.

Quiero aprovechar la difusión que esto ha tenido para agradecer sin paliativos el ejemplar comportamiento de la gran mayoría de personas a las que hemos atendido. Familiares y enfermos que han entendido con entereza la crueldad de esta enfermedad y sus quejas han sido mínimas. Al igual que a mis compañeros residentes, adjuntos, enfermeras, auxiliares, celadores, cocina, administración, limpieza.... que son los responsables 100% de que este desastre no haya sido aún más cataclismico

Yo soy uno más de tantos que estamos en la pelea, y a los cuales hago extensivas todas las bonitas palabras que habéis escrito.

Ánimo amigos y amigas, sigamos luchando todos. Que el final del túnel está cerca".

De igual forma, los hechos también han provocado una recogida de firmas para pedir el "apoyo y no coacción" del médico, que ya han rubricado cerca de 800 personas.