“El cambio climático acabará con los ríos tal y como los conocemos, y también con el trasvase”

"El cambio climático debe considerarse en el Pacto Nacional del Agua o en cinco años no valdrá". Así lo ha señalado Jonathan Gómez Cantero, geógrafo-climatólogo especializado en riesgos naturales y cambio climático, que ha participado en la subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de políticas de agua en coherencia con los retos del cambio climático, que se ha celebrado en la tarde del jueves en el Congreso de los Diputados. El también hombre de El Tiempo de CMM, la televisión de Castilla-La Mancha, ha asistido a la cita, a la que ha sido invitado como ponente, con una botella de agua rellenada con agua del río, “para mostrar la realidad del Tajo, no solo a raíz del cambio climático sino por diferentes factores”.

"Mi ponencia ha sido sobre cambio climático e impactos principalmente en el agua, por lo que he utilizado en varias ocasiones como ejemplo el río Tajo, un río que ya sufre los efectos del cambio climático y que además tiene, a lo que a mi parecer es una mala gestión con un agua que se está yendo para cultivos intensivos en zonas donde no llueve y le estamos quitando agua al río", ha señalado Gómez.

Durante su ponencia ha hablado del aumento térmico que se está dando de forma generalizada en el planeta, y del problema que se está produciendo en muchos lugares concretos, entre ellos la Península Ibérica. También se ha referido a las variaciones pluviométricas, y de cómo las oscilaciones de lluvia son cada vez más intensas. “Los años más secos son cada vez más frecuentes, seguidos de episodios húmedos”, ha señalado el también presentador de El Tiempo de CMM.

Botella con agua del río Tajo FOTO: Twitter @JG_Cantero

Jonathan Gómez ha valorado de forma positiva que se tenga en cuenta la opinión de científicos y expertos en la materia, en este caso del cambio climático, y sobretodo que se escuche a gente que sabe de ello. Además, ha querido aclarar que toda su ponencia se ha basado en argumentos científicos. "Yo no he ido a opinar políticamente, he ido a dar argumentos científicos objetivos y no he entrado en valoraciones políticas. Es una comparecencia que se da como técnico de cambio climático. Por lo que si en algún momento he dicho que el trasvase será inviable en los próximos años no lo he dicho con fines políticos sino que me estaba refiriendo a que por motivos de cambio climático, de donde no hay no se podrá sacar".

Durante su comparecencia, ha puesto como ejemplo la primavera de 2017 como “la más cálida jamás registrada y cuyo comportamiento fue muy seco, mientras que el mes de marzo de 2018 ha estado a punto de ser el más húmedo jamás registrado”. Estos casos le han servido para hablar de cómo los balances hídricos se romperán en los próximos años en muchas cuencas hidrográficas. “Por un lado si llueve menos habrá menos aportes de agua. A ello se sumarán las altas temperaturas que requerirán mayores consumos de agua y habrá mayor evaporación en embalses y humedales, por lo que la agricultura deberá reconvertirse en muchas zonas o desaparecerá tal y como la conocemos a día de hoy”, ha señalado Jonathan.

Jonathan Gómez FOTO: Twitter @JG_Cantero

Además ha aprovechado la ponencia para hablar sobre el trasvase Tajo-Segura y de cómo muchos municipios ribereños se enfrentan a veranos en los que “no sale agua de su grifo y tienen que llegar camiones cisterna para abastecer a la población”. Además ha criticado que vaya en ocasiones por el trasvase más agua que por el propio caudal del río Tajo, lo que a su parecer “es una realidad que solo demuestra una gestión ambiental completamente insostenible”. “En algunas zonas de la cabecera llueve menos, nieva menos y hace más calor, por lo que ya de por sí, por causas climáticas, disminuye el caudal, pero además se minimiza a su mínimo exponente con el trasvase”.

Gómez ha apostado por regular un Pacto Nacional del Agua y por conseguir un acuerdo donde primero se sepa las oportunidades y dificultades de cada comunidad autónoma. “Debe ser un pacto que se haga de abajo a arriba y no de arriba abajo, donde todos deben participar y donde se debe conseguir la sostenibilidad en temas de agua que hasta ahora no se ha conseguido”, ha concluido.