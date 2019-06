Los trabajadores del almacén de Primark desconvocan la huelga pero dan un "ultimátum" a la empresa

El comité de empresa de la plataforma logística DHL-Primark en Torija ha decidido desconovocar la huelga a partir de este viernes. Se trata, explica José Álvaro García, de un acto de "buena fe", pero también advirtiendo de que la empresa les advirtió de que "si no desconvocábamos no se sentaban a negociar". "Lo hacemos como un acto de buena fe y para negociar", explica.

De todos modos, también asegura que los trabajadores no van a parar de luchar. "Hemos planteado un cambio de estrategia, y hemos dado un dado un ultimátum: si antes del 1 de julio no hay acuerdo satisfactorio, volveremos a la huelga indefinida los sábados, que es cuando la empresa no quiere pagar. Afectaría mucho menos a los trabajadores y más a la empresa", explica García.



La plantilla de centro logístico -unas 300 personas en total, la mitad de ellas eventuales de ETT- ha secundado de forma masiva la huelga que comenzó el jueves día 13, convocada por el comité de empresa contra la pretensión de la dirección de modificar las condiciones laborales e incluir los sábados en la jornada ordinaria, sin compensaciones económicas o en libranzas. El comité de empresa esperan que la vuelta a la "normalidad laboral" facilite la reunión que tendrán con la empresa el próximo lunes 24 a las 10.00 de la mañana para que sus resultados permitan cerrar "definitivamente" el conflicto.

García explica que la empresa plantea una modificación "sustancial" de la jornada ordinaria, ampliándola a los sábados. "Lo que quieren es que trabajemos 24 sábados al año y luego te permitirían librar un martes, un miércoles o un jueves pero cuando ellos quieran y nunca un lunes o un viernes", recalca el presidente del comité de empresa. En la reunión van a exigir que se siga reconociendo la jornada ordinaria y que los sábados se retribuyan según convenio, o en tiempo efectivo, que sería 1,25 horas por hora trabajada.

"Estaríamos dispuestos a aceptarlo en tiempo, si no tienen dinero pero creemos que pueden asumir los costes. Lo que les ha costado la huelga es superior a los sábados que nos hubieran pagado durante dos años", concluye.