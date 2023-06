El Consorci de Museus presenta el treball de les creadores de la Vall d’Albaida en el projecte Dones Artistes Rurals

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i el Centre del Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont, ha presentat els resultats de la quarta edició del projecte DAR (Dones Artistes Rurals) a la Comunitat Valenciana, en la qual s’ha treballat amb dotze dones artistes de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, a la província de València. En la presentació, el director del CMCV va estar acompanyat per Clara Albacete, creadora i directora d’aquesta iniciativa, així com les participants en aquesta edició.

Durant la trobada, les dotze creadores, Paz Boïra, María Canet, Xus Francés, Lluci Juan, Imma López Mora, Elisa Merino C., Georgina Mollà, Carol(ina) Otero, Lucía Peiró, Amparo Pinter, Nati Soriano, Celia Valls i Lia Vidal, van compartir la seua experiència i van presentar els quatre avantprojectes que han desenvolupat de manera col·laborativa en el programa.

“Les dones artistes que resideixen en zones rurals s’enfronten a més dificultats en el desenvolupament del seu treball, per això des del Consorci de Museus impulsem el projecte DAR. Així, fomentem xarxes de suport entre dones artistes rurals, vertebrant el territori a través de la creació artística, contribuint a evitar el despoblament de les àrees rurals i acompanyant i visibilitzant les creadores. El nostre compromís es tradueix en el suport a la creació contemporània, protegint i reivindicant especialment col·lectius i artistes en risc d’exclusió”, assegura el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

Quarta edició, a la Vall d’Albaida

El projecte DAR és una iniciativa creada en 2020, que va iniciar la marxa en 2021, que treballa amb dones artistes rurals per a impulsar el seu desenvolupament personal i professional, gestionar i promocionar la seua producció, generar projectes col·laboratius i fomentar la creació de col·lectius artístics.

La primera edició del DAR va treballar amb una quinzena d’artistes de la Mancomunitat La Serranía, a la província de València. En 2022 es van llançar dues noves edicions incorporant dues mancomunitats de les províncies d’Alacant i Castelló, la de l’Alcoià i el Comtat i la de l’Alt Palància, respectivament. Aquest 2023, el projecte celebra la quarta edició a la Comunitat Valenciana, treballant amb creadores de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida. Ha ampliat la seua àrea d’acció a altres dos territoris, Conca de Barberà i Terres de l’Ebre, i compta amb els fons europeus Next Generation i de la Diputació de Tarragona.

Quatre projectes, dotze creadores

Durant aquesta quarta edició de DAR, les dotze creadores de la Vall d’Albaida han treballat de manera col·laborativa en quatre avantprojectes, que es van presentar durant la trobada.

Xus Francés, Carol(ina) Otero i Amparo Pinter han desenvolupat l’avantprojecte ‘Relats construïts: de la tradició a la contemporaneïtat’, l’objectiu del qual és connectar l’art contemporani amb l’artesania tradicional de la comarca de la Vall d’Albaida, a través de la creació d’una sèrie d’obres que es mostraran en una exposició itinerant. En aquestes obres, les artistes del projecte DAR interpretaran i portaran al terreny artístic alguns dels oficis més característics de la cultura tradicional de la zona, desapareguts o en perill imminent d’extinció, creant obres inspirades en l’artesania.

La proposta ‘Arrels i ales’, de María Canet, Georgina Mollà i Lucía Peiró, proposa reunir les dotze creadores participants en aquesta edició del projecte DAR en una exposició de 12 fotografies, cadascuna creada per una de les artistes i amb una temàtica diferent, relacionada sempre amb els oficis i els valors tradicionals de la Vall d’Albaida. L’objectiu és visibilitzar les artistes de la comarca, generar xarxes entre la població i reivindicar-ne el valor de la història, la cultura i els costums. El projecte preveu una mostra itinerant pels 34 municipis de la Vall d’Albaida, acompanyada per contingut digital sobre la creació de les obres.

Lluci Juan, Imma López i Nati Soriano signen ‘Filem la Vall’, una proposta d’intervenció en l’espai públic que pretén connectar la tradició i la contemporaneïtat en la producció tèxtil comarcal a través d’una acció participativa oberta a la ciutadania.

Finalment, ‘Espai inclusiu de co-creació’ és l’avantprojecte desenvolupat per Lia Vidal, Paz Boïra i Celia Valls, consistent en un espai de co-creació artística per a tots els col·lectius desfavorits, amb l’objectiu de fomentar la seua integració a través de la pràctica de l’art en un espai comú per a totes i tots, i respectuós amb el medi ambient, realitzant al mateix temps una activitat molt positiva per a la seua salut mental.

El projecte DAR compta amb el suport del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i el Centre del Carme Cultura Contemporània, i consta en les cartografies de bones pràctiques del Ministeri de Cultura i la Xarxa Rural Nacional.

DAR també està inclòs en la llista dels millors projectes de cultura en el medi rural 2022 de l’Observatori de Cultura de la Fundació Contemporània, i l’Associació d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló li va atorgar en 2022 un dels seus reconeixements.

“El projecte DAR treballa en la formació per a la professionalització de les artistes visuals i també impulsa la creació d’associacions. El nostre treball té sentit quan veiem que en cada edició s’ha creat una associació per part de les artistes. Per això, apostem per l’expansió de DAR en altres comunitats autònomes, perquè les artistes visuals rurals compten amb oportunitats per al seu desenvolupament professional, les administracions s’involucren en l’impuls del talent local, que desemboca, en conseqüència, en el seu desenvolupament econòmic”, comenta Clara Albacete, creadora i directora d’aquesta iniciativa del Consorci de Museus.