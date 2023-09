Agujeros en las declaraciones de bienes de los diputados valencianos: sin información de cuentas corrientes en 16 casos

Las Corts Valencianes publicó el pasado 21 de julio las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los 99 diputados correspondientes al año 2022, con arreglo a la normativa de transparencia. La mencionada información, presenta agujeros puesto que, según ha comprobado elDiario.es, al menos en 16 casos no figura ningún tipo de información relativa a cuentas corrientes, fondos de inversión o planes de ahorro de diputados y diputados.

Esto no significa necesariamente que no hayan presentado la información, puesto que, por ejemplo, en el caso de la diputada de Compromís Isaura Navarro asegura a preguntas de este diario que presentó la declaración de la renta completa. La documentación que se publica, sin embargo, es un resumen con diferentes epígrafes.

El relativo a 'bienes y derechos de naturaleza no inmobiliaria' es el que refleja las diferentes cuentas bancarias o fondos de inversión u otras propiedades con cierto valor como pueden ser vehículos. En este apartado, no consta información bancaria o financiera por parte de Vox de Joaquín María Alés, José María Llanos, José Muñoz y Jesús Albiol; por parte de Compromís no aparece esta información en el caso de Verónica Ruiz, Isaura Navarro, Gerard Fullana y Vicent Marzà; por parte de los socialistas tampoco se refleja información de Miguel Mínguez, María Luisa Navarro, Ramón Abad, Cristina Martínez y Nuria Pina; por último, en el PP están en la misma situación María Luisa Gayo, José Ramón González y Lucía Peral.

Fuentes de las Corts consultadas por esta redacción aseguran que los servicios jurídicos no han comunicado hasta ahora la existencia de incidencias y que en cualquier caso las posibles deficiencias se pueden subsanar aportando nueva documentación si fuera necesario.

Por ejemplo, el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón (PP), asumió la presidencia con 71.975 euros en sus cuentas por los 51.375 euros de Ximo Puig (PSPV), Joan Baldoví (Compromís) acumula 80.000 euros en deuda del Tesoro y la parlamentaria que más patrimonio declara es Ángeles Criado, de Vox, quien posee 4,6 millones de euros en acciones de una empresa familiar y seis inmuebles.

El presidente, además, detalla que es propietario de dos viviendas y un local con un valor catastral de 67.213,67 euros, aunque no posee ninguno de los tres inmuebles al 100%. Tiene el 50% de una vivienda de 49.667,94 euros; el 20% de otra valorada en 16.413,36 y el 20% de un local de 1.132,37. Esto supone un patrimonio de unos 28.344 euros aproximadamente.

Además, tiene un vehículo valorado en 24.000 euros; 30.975 en depósitos bancarios y 41.000 euros en planes de pensiones y ahorro. En total, sus bienes de naturaleza no inmobiliaria tienen un valor de 95.975 euros. El president tiene un crédito hipotecario de 67.683,69 euros y un préstamo para financiar un vehículo por 27.000.

Mientras, el expresident Ximo Puig abandona el cargo con unos 12.000 euros más en la cuenta que cuando lo asumió. Si en 2015, declaró un patrimonio de 237.358,8 euros y dos préstamos por importe de 17.679; en 2023 asciende a 249.601,99 euros y un crédito de 39.400 euros.

En concreto, Puig posee el 16,67% de un inmueble en Castellón valorado en 148.176,54 euros, lo que supone 24.701,03 euros. Además, tiene 167.525,4 euros de acciones en Pecsa; 6.000 de la librería Babel de Castellón, un saldo en cuenta corriente de 15.000 euros y un plan de ahorro por 36.375,56 euros.

Varios diputados declaran pocos fondos en cuentas corrientes. Es el caso de la exconsellera de Justicia y actual vicepresidenta segunda de la Mesa de las Corts, Gabriela Bravo, quien tiene un saldo de 9,68 euros.