Compromís pide retirar el busto del rey emérito del Ayuntamiento de Alicante y Vox responde con insultos de “basura antiespañola”

Compromís presentará en el pleno de julio del Ayuntamiento de Alicante una iniciativa para solicitar al equipo de gobierno formado por PP y Cs que se retire el busto del rey emérito que se encuentra en el Salón Azul del edificio consistorial.

Desde la coalición insisten, como ya han venido denunciando, en que este busto “no se corresponde con lo que exige el Reglamento Orgánico del Pleno”, que recoge como imprescindible que la figura del rey esté en el Salón de Plenos, algo que ya se cumple con la fotografía de Felipe VI “y que no ampara en ningún sentido la presencia del busto del rey emérito en el Salón Azul”.

“En estos momentos no hay ningún motivo para mantener el busto de Juan Carlos de Borbón en el salón noble del Ayuntamiento, y menos cuando estamos conociendo cuestiones que afectan a su época de monarca y que para nada son ejemplarizantes, sino que más bien llevan a la intranquilidad y a la preocupación de la ciudadanía y generan desafección con ciertas instituciones”, ha explicado Natxo Bellido, portavoz de Compromís per Alacant.

Desde la coalición recuerdan que Joan Baldoví ya presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa para crear una comisión de investigación que no salió adelante por el bloqueo del PSOE junto a partidos de derecha, y que desde Compromís consideran que sería “buena e higiénica para la democracia y que incluso, este ejercicio de transparencia puede beneficiar a la monarquía como institución y al rey Felipe VI”.

“Este busto no puede estar más tiempo en el Salón Azul y aunque esta propuesta se ha presentado otras veces en el Ayuntamiento, en aquel momento no se sabía todo lo que sabemos en este momento de las actividades del anterior monarca y que no tienen nada que ver con sus funciones constitucionales”, ha reclamado Bellido.

Reacciones

El portavoz de Vox en el consistorio, Mario Ortolá, ha respondido a la moción de Compromís con insultos y acusaciones: “Quizá propongan cambiarlo por uno de su amigo el terrorista de Otegi tras apoyarle en las elecciones vascas”, ha sugerido el líder local de extrema derecha en sus redes sociales. “Lo que habría que retirar del Ayuntamiento es la basura antiespañola”, ha concluido en alusión a la coalición valenciana a la que previamente había calificado de “separrata”.