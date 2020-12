Moción de censura en Nochebuena: un concejal del PSOE se une a tres del PP para arrebatarle a Compromís la alcaldía de un pueblo de Alicante

Agres es un pueblo de apenas 550 habitantes en la comarca alicantina de El Comtat gobernado desde 2015 por Josep Manel Francés (Junts per Agres-Compromís) gracias a un acuerdo con el PSPV en la localidad desde las elecciones municipales de mayo de 2019. Sin embargo, el edil socialista Rafael Sanjuán ha firmado junto a los tres concejales populares una moción de censura contra Francés -los cuatro regidores suman mayoría absoluta-, un escrito que fue presentado el pasado jueves 24 de diciembre, día de Nochebuena.

La moción cuenta, según explica la propuesta, con el respaldo de "la mayoría de los votos", un 57,65%, lo que "legitima" esta alternativa ante una situación "provocada por la falta de diálogo de la alcaldía" y proponen como candidato a alcalde al todavía socialista Rafael Sanjuán, que el pasado 5 de noviembre renunció a todas las competencias que tenía delegadas.

En el texto se explica que desde que el 15 de junio de 2019 fuera elegido Francés alcalde de Agres, la relación entre los socios de gobierno "no ha sido muy fluida desde el principio, lo que, sumado a la falta de transparencia y diálogo, ha supuesto dificultades y problemas en la gestión cotidiana". Como ejemplo, se apunta que el pasado 1 de octubre se llevaron al pleno para su aprobación los presupuestos municipales "a sabiendas que no había acuerdo", unas cuentas que finalmente se rechazaron. Francés volvió a presentar las cuentas ligadas a una moción de confianza que no consiguió sacar adelante, "no creemos que en tiempos de COVID se deban mantener unos presupuestos prorrogados".

Desde Compromís recuerdan que rechazaron quitarle la alcaldía al PSPV por medio de acuerdos con el PP en localidades como El Verger o Benidoleig, mientras que los socialistas "han preferido pactar con Ciudadanos" en municipios como Xixona o Sant Joan d'Alacant y en otros casos como Callosa d'En Sarrià "veníamos de un gobierno de coalición y alcaldía de Compromís pero no hubo acuerdo tras las elecciones de 2019 y ahora gobierna el PP". En Poble Nou de Benitatxell los valencianistas expulsaron a sus concejales que plantearon una moción de censura "junto a una imputada".

El portavoz valencianista en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, apunta que esta situación no les ha pillado por sorpresa. El 5 de agosto pasado, PP y PSP^V aprobaron una moción para retirarle el sueldo al alcalde -600 euros brutos mensuales-, un acuerdo que se recurrió en la institución provincial, "no era legal y se nos dio la razón". Fullana ha anunciado que recurrirán la moción de censura en virtud de la ley de transfuguismo, ya que el concejal implicado "obtiene un beneficio político", al convertirse en alcalde: "Creemos que esta situación se puede revertir".

No obstante, exigen al PSPV "claridad" y que la baja de Sanjuán esté antes de finalizar el año, "desde luego, lo que no sería de recibo es que la moción de censura se votara con Sanjuán, un histórico socialista en la comarca, aunque él no es de Agres, siendo todavía militante del PSPV".

"Ni investiduras ni mociones de censura" con el PP

Desde las filas socialistas, su secretario de Organización, José Muñoz, ha confirmado a elDiario.es que el edil presentó su baja y que esta se está tramitando y aclara: "Nosotros no hacemos ni investiduras ni mociones de censura con el PP". "Quienes toman este tipo de decisiones tienen dos opciones: o se dan de baja voluntariamente, como es el caso, o son expulsados", sentencia el responsable de Organización del PSPV, quien añade: "Nosotros les pedimos también el acta, pero es personal y por lo tanto no se les puede obligar a que renuncien".

Muñoz explica que situaciones de este tipo son impensables en ayuntamientos más grandes, pero que sí que suceden en pueblos más pequeños, donde se mezclan cuestiones personales y es más difícil de controlar, "a nosotros nos pasó en Cortes de Pallás", donde concejales del PP y Compromís -ahora fuera de la coalición- desalojaron a un alcalde del PSOE para repartirse la alcaldía.

"Vuelve el zaplanismo en Alicante"

Fullana se lamenta de que el zaplanismo "ha vuelto" a Alicante desde que Carlos Mazón, actual presidente de la Diputación, accedió a la presidencia provincial del PP: "Este hombre en seis meses lleva más mociones de censura utilizando a tránsfugas que José Císcar en todo el tiempo que estuvo al frente del Partido Popular en Alicante".