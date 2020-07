"No pensamos volver a salir de fiesta hasta que no mejore la situación"

El pasado viernes 10 de julio, Sergio acudió a la discoteca Oasis de Santa Pola, localidad turística al sur de Alicante; este martes ha tenido que ir al polideportivo Lara González para hacerse las pruebas PCR. Como este joven de 21 años, unos 400 menores de 40 años han respondido de manera masiva al llamamiento de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y el Ayuntamiento y desde las 9 hasta las 14 horas han ido pasando por el recinto municipal para saber si están contagiados de COVID-19.

El departamento 20 del Hospital General Universitario de Elche ha sido el encargado de realizar los test rápidos en una acción coordinada por una docena de policías locales y una dotación de Protección Civil, responsables de organizar la entrada y salida de los clientes de la discoteca, la mayoría de los cuales ha ido en coche.

El gerente del centro hospitalario, Carlos Gosálbez, ha explicado que han contado con unos 15 profesionales, divididos en cuatro equipos para la extracción de PCR. Ante la pregunta de por qué han tardado diez días en actuar ante el brote ocurrido en la discoteca entre el 10 y 12 de julio, Gosálbez ha respondido que es el tiempo que han tardado en que los responsables de epidemiología y de Salud Pública averiguaran "el punto común". "Los focos se establecieron de forma aislada y en entornos totalmente diferentes y el denominador común ha sido la discoteca. Cuando se ha encontrado, se ha puesto en marcha la actuación", ha concretado.

Tras estos test, cuyos resultados se sabrán este miércoles y el jueves, volverán a repetirlse las pruebas en quince días, que es el tiempo que tienen que pasar en cuarentena, ha informado Gosálbez. Junto a los clientes del establecimiento nocturno, ha habido que sumar los de un bar donde también se detectaron positivos. El gerente del hospital ha reconocido que es posible que también hayan acudido al polideportivo a hacerse las pruebas personas que no habían estado presente en los focos: "Es algo que hemos asumido porque no vamos a hacerles un interrogatorio para saber si nos están mintiendo":

Por su parte, Sergio también reconoce que estos días previos a la prueba ha sentido preocupación, "sobre todo por si contagiaba a alguna persona mayor". "No pensamos volver a salir de fiesta hasta que no mejore la situación", ha señalado. "La cosa está bastante mal", ha dicho en alusión a las últimas informaciones que sitúan un nuevo brote en el Club Náutico de Santa Pola. "Hasta que no mejore deberemos quedarnos en casa".