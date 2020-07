La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha abierto diligencias para dilucidar si existen responsabilidades penales en el caso de presunta financiación ilegal y blanqueo de capitales que tiene bajo sospecha a Vox en Elche.

Las diligencias se han abierto como consecuencia del escrito presentado por un grupo de militantes y exmilitantes el pasado 8 de junio en el que se exponen toda una serie de supuestas irregularidades durante la pasada campaña para las elecciones autonómicas y municipales en la que la extrema derecha logró dos concejales.

La Fiscalía ha citado para este miércoles a José María Mazón, que ha prestado declaración acompañado de su abogado en calidad de testigo para responder a las acusaciones reflejadas en el documento que le sitúan como el principal urdidor de una trama que recuerda al sistema de blanqueo que empleó el PP de Valencia en el caso Taula.

De esta forma, Anticorrupción asume la investigación y se prevé que, en los próximos seis meses, que es el tiempo que se suele fijar para estudiar el caso, sean llamados a declarar otras personas que aparecen en el documento inculpatorio, como podría ser la actual portavoz de Vox en las Corts Valencianes, Ana Vega, y su pareja Mario Ortolá, portavoz del grupo municipal de Vox en Alicante.

Ambos, y siempre según el escrito, “ocultaron” al aparato provincial y al nacional las supuestas irregularidades que incluían todo tipo de pagos en B al inicio de campaña por parte de Mazón para favorecer la imagen de Amparo Cerdà, entonces candidata a la alcaldía y pareja de éste.

Renovación

El que fuera candidato al senado de Vox por la provincia de Alicante, Pascual Moxica, abogó hace dos semanas en una carta abierta a los medios por “una urgente y profunda renovación” de partido a nivel provincial del que fue uno de sus tres fundadores.

El exvicepresidente del primer Comité Ejecutivo Provincial y en las dos elecciones generales del pasado año, afirmó que “de ser ciertos” los hechos descritos a la Fiscalía de Alicante, “son unos hechos gravísimos". Y añadió: "Desde esta tribuna intereso, no solo de la Fiscalía sino también de la dirección nacional de Vox, que dichos hechos se investiguen hasta el final”.

Ex concejal del Partido Popular de Elche, ha lamentado que durante todo este tiempo no ha podido contactar ni con la gestora de Alicante, ni con miembros de la dirección nacional. “Sé que me arriesgo a que se me aperture un expediente en el Comité de Garantias, ya se me advirtió en su día por dos miembros de la actual Gestora y por un cargo electo a raiz de una entrevista, pero creo que este partido, sus afiliados y sus votantes, se merecen el riesgo”, señala.