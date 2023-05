Un candidato municipal se compromete ante notario a donar una propiedad y su sueldo si no cumple su programa

El candidato de Millorem Benaguasil a las próximas municipales del 28 de mayo, Vicente Valls, se ha comprometido ante notario a donar su sueldo y una propiedad si, en caso de ser elegido alcalde, no cumple con el programa electoral. En Benaguasil (Valencia) gobierna el PP desde 1991.

En el acta notarial, Valls indica que, en caso de incumplir los compromisos electorales, destinará la mitad del dinero público percibido a asociaciones sin ánimo de lucro “elegidas mediante votación” de los vecinos. La otra mitad se destinaría a la congregación de los Terciarios Capuchinos de Godella, en la que el candidato cursó sus estudios primarios.

Además, en caso de incumplimiento de los compromisos electorales, también donaría a Benaguasil un inmueble de su propiedad que se destinaría a actividades para la juventud o la tercera edad.

En el acta notarial, Vicente Valls se compromete a limitar a dos legislaturas su puesto, a realizar un plan estratégico integral de la situación del consistorio, a rendir cuentas ante los vecinos y a hacer públicas las agendas de los concejales, además de dar protagonismo al Consell Agrari local, crear la oficina de atención al agricultor y fomentar el empleo.

El portavoz de Millorem Benaguasil, tercera fuerza política del consistorio, considera que “cuando uno no viene a vivir de la política y sí a aportar gestión no duda de lo que es capaz de conseguir”. “Invito al resto de candidatos a dar un paso al frente y comprometerse de verdad, no vale prometer para luego no cumplir, la política del siglo XXI debe asumir riesgos, ya que nos jugamos el dinero de nuestros vecinos”, agrega Vicente Valls. “Espero que los demás también lo hagan ya que tanto critican y prometen pero luego no ofrecen nada”, concluye el portavoz de la formación.