Otro colectivo fiestero rechaza actuar en Nàquera por el veto del alcalde de Vox a los símbolos LGTBI

Un segundo colectivo fiestero rechaza actuar en Nàquera en protesta por el veto de la alcaldía, de Vox, a los símbolos LGTBi en las dependencias municipales. La asociación Diabòlica de Morvedre rechaza hacer un correfoc en las fiestas populares del municipio y se suma a la Colla de Dimonis de Massalfasar, que trasladó la decisión la pasada semana.

Según el comunicado del colectivo, el Ayuntamiento contactó con ellos después de que la colla de Massalfassar expresara su rechazo y han decidido sumarse a la protesta. “Estas actuaciones -en referencia al pacto de gobierno municipal- no solo atentan contra algunos miembros de nuestro colectivo, sino contra nuestros principios como Colla de Dimonis y Asociación cultural en defensa de la cultura popular. Nuestra colla es apartidista, pero no apolítica. En ella no se toleran las actitudes machistas, racistas u homófobas y es en esta conciencia que tenemos que rechazar la actuación propuesta por el consistorio de Nàquera”, explican.

Además, concluye el comunicado, que hace referencia explícita al veto a la simbología LGTBI en el Ayuntamiento, “pensamos que la cultura popular o es inclusiva, o no es. De nuevo, esta convicción nos impide aceptar este correfoc por parte de un consistorio que excluye a miembros de su pueblo por razón de su orientación sexual”.