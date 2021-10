Ciudadanos pide al alcalde de Xàtiva que retire las competencias a la concejala tránsfuga que ha abandonado el partido

La tensión dentro del gobierno de Xàtiva entre el ya único concejal de Ciudadanos, Juan Giner, y su excompañera de formación, María Beltrán, es palpable.

Así lo ha demostrado Giner en una entrevista a Xtradio donde ha afirmado que pedirá al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà (PSPV) que le retire las competencias a Beltrán, que actualmente gestiona las áreas de Fallas y Gran Teatro.

Después de que el propio alcalde, después de que Beltrán anunciara que abandona Ciudadanos, asegurara que esta crisis al partido naranja no iba a suponer la retirada de las competencias a ninguno de los dos regidores, Juan Giner ha pedido que le sean retiradas puesto que la considera una "tránsfuga".

Y es por eso que el portavoz de la formación naranja ha explicado que "el partido le ha pedido que libre el acta [de concejala] de forma reiterada, tanto a nivel municipal como autonómico". No obstante también ha reconocido su falta de fuerza para presionar a Roger Cerdà porque "a mí no se me necesita por nada" y "se han asegurado un voto", dado que con el voto de Beltrán el PSPV cuenta ya con una mayoría absoluta al pleno municipal; aun así Giner ya ha avanzado que "mi pretensión es que el gobierno siga siendo estable".

El regidor naranja ha manifestado que "la disciplina de voto que hasta ahora tenía con Ciudadanos ahora la tendrá con otro partido", y así ha llegado a insinuar que Beltrán se presentará en las próximas elecciones con el PSPV.