Un estudio entre alumnos de Xàtiva alerta que el 28% de los chicos piensan que la violencia machista se exagera

La concejala de Mujer e Igualdad de Xàtiva, Lena Baraza, ha presentado los resultados del estudio de igualdad que se ha realizado entre el alumnado de 4° de ESO de los diferentes centros educativos de la ciudad. "Con este estudio hemos tratado de determinar la percepción que tiene la juventud alrededor de la violencia de género y otras cuestiones en materia de igualdad", ha explicado Baraza que además ha detallado que el estudio ha consistido en la realización de un total de 229 encuestas (a 116 chicos y 113 chicas) con unas veinte preguntas de diversa temática relacionada con la violencia de género, las relaciones de pareja, la igualdad y la sexualidad.

Cerca de un 50% de las personas encuestadas creen que la violencia de género ha aumentado en los últimos años, especialmente a causa de la Covid-19 y del confinamiento, pero por otro lado un 28% de los chicos opina que la violencia de género es una exageración (frente a un 6% de chicas). Además, la mayoría de jóvenes no conoce a ninguna persona que haya sufrido violencia de género, a pesar de que se trata de una percepción puesto que cerca del 25% afirma que no es violencia de género insultar a una mujer o incluso opinar sobre su cuerpo (32,3%). "Si estos indicadores no se paran en el momento adecuado pueden llegar a convertirse en problemáticas más serias", ha indicado Baraza. Respecto al feminismo, la gran mayoría lo concibe como un "movimiento de mujeres por la igualdad" a pesar de que hay cierta confusión entre género y sexo. El 67,26% de chicas se consideran feministas frente el 12,4% de los chicos, mientras que la mayoría de chicos (45,6%) no se consideran feministas.

En cuanto a las relaciones de pareja, la mayoría afirma que no ha tenido encara pareja estable y que no los gustan los celos, pero en cambio el 17% de los chicos afirma que los celos indiquen amor frente al 35% de las chicas. Por otro lado, la mayoría indica que a pesar de tener pareja han continuado saliendo con sus amistades y el 41% aseguran que estas suelen comentar el aspecto físico de las mujeres. Un 26% serían capaces de perdonar una discusión donde la pareja los falta el respeto y un 21% piensan que los chicos tienden a esconder sus sentimientos, frente un 9% en cuanto a las chicas. Respecto a los comentarios sexistas, la mayoría indica que ninguna amistad los realiza.

En referencia al maltrato del hombre hacia la mujer el 69% de las mujeres opinan que esta situación se produce "porque es machista" frente al 46,8% de los hombres, y alrededor del 21% opina que es "porque tiene alguna enfermedad mental". El 19,2% de los hombres indica que el motivo es "la adicción a las drogas" y el 13,7% que ocurre "porque la mujer ha hecho algo que lo ha puesto nervioso".

Por último, en aquello en lo referente a la educación sexual, cerca del 80% opina que no recibe suficiente educación sexual mientras que alrededor del 55% asegura que habla de sexualidad con algún adulto a pesar de que la información es insuficiente. Respecto al consumo del porno el 70% de hombres reconocen ver, frente al 18% de mujeres, y en cuanto a los motivos el 39,4% lo hacen "para saber qué los gusta", el 32,8% "para aprender" y el 28% "por saber como hacer disfrutar a la pareja".

Las conclusiones que se han extraído de este estudio denotan una clara diferencia entre los resultados de los chicos y las chicas, especialmente en la percepción de la violencia de género, del feminismo, de los comentarios sexistas y de la pornografía; mientras que la mayoría asegura que ha tenido relaciones sanas. También se denota la necesidad de aumentar la educación sexual a nivel formal e informal, así como la manera de aprender y conocer las relaciones sexuales.

"Consideramos que estudios como estos son importantes para poder seguir trabajando e incidiendo desde el departamento en las cuestiones que suponen una mayor problemática para la juventud de nuestra ciudad", ha expresado la concejala de Mujer e Igualdad Lena Baraza.