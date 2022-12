El pacto de ex ediles de PSPV y PP en Loriguilla proporciona la tercera alcaldía en la legislatura a medio año de elecciones

Montserrat Cervera, ex edil del PP, ha sido nombrada alcaldesa de Loriguilla, lo que supone la tercera persona que alcanza el cargo en esta legislatura, y lo hace a medio año de las elecciones municipales.

Cervera ha sido nombrada alcaldesa relevando a Carlos Rodado, ex edil del PSPV, con quien pactó una moción de censura en el mes de junio para acabar con el mandato de Sergio Alfaro, de Ciudadanos. No obstante esta moción no estuvo aprobada por sus partidos, por lo que para llevarla a cabo previamente abandonaron la militancia de sus formaciones, tanto ellos como sus compañeros concejales (3 ex del PSPV y 2 ex del PP en total)

En la sesión el ya ex alcalde Carlos Rodado señalaba que está “muy contento” porque durante estos meses se ha demostrado que la política municipal va más allá de unas siglas. “Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Estamos aquí única y exclusivamente para mejorar la vida de los habitantes de Loriguilla”, ha añadido.

“En Loriguilla, le pese a quien le pese, estamos condenados a entendernos. Hoy constatamos que esto va de personas, de gente trabajando por un bien común, por mejorar el pueblo. Gobernar es principalmente escuchar. No pedí ser alcalde, pero han sido 6 meses de trabajo maravillosos y estoy seguro que en los próximos 6 meses, entre todos, terminaremos el trabajo que no he podido llevar a cabo durante mi mandato”.

Por su parte, y una vez habiendo sido electa alcaldesa con los votos a favor de sus compañeros de equipo de gobierno, Montserrat Cervera ha lamentado que «los cinco hemos sufrido los ataques judiciales de quién no ha sabido aceptar que los pactos son legítimos para hacer y deshacer gobiernos. Nos desprendimos de nuestros carnets políticos para unirnos a favor de Loriguilla y de los vecinos. Merecéis mi reconocimiento, mi respeto, mi lealtad y mi aplauso“, ha dicho emocionada mirando a sus compañeros.