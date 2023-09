La Comunitat Valenciana destina 14 euros por habitante al año a cooperación internacional, el 0,2% del presupuesto autonómico

València ha acogido este martes la presentación del Informe Estatal sobre Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) descentralizada 2023, realizado por la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD. En él se detalla que la Comunitat Valenciana es, por segundo año consecutivo, la autonomía que más fondos destina a cooperación internacional al desarrollo con casi 72 millones de euros, un 7,4% más que el año anterior, lo que la sitúa por delante de Euskadi, Catalunya y Andalucía.

El informe especifica que la partida que la Generalitat Valenciana dedica a este sector se sitúa en el 0,2% de los presupuestos autonómicos, una cifra que sigue alejada del compromiso electoral de alcanzar el 0’7%, y que supone unos 14 euros por persona y año, es decir, el precio aproximado de un menú del día económico. El Gobierno valenciano se coloca así, en términos porcentuales por delante de otras comunidades autónomas como Madrid o Castilla-La Mancha que destinan a cooperación una media de entre 0,02% y 0,03%, pero se mantiene en cuarta posición detrás de Euskadi, La Rioja y Navarra. Estos datos dejan claro que existe una importante diferencia entre unas comunidades y otras.

“Valoramos mucho el trabajo realizado durante los últimos años y esperamos que siga el camino de los compromisos firmados por los partidos políticos en campaña electoral para avanzar hasta el 0,4% de los presupuestos autonómicos en esta legislatura. Es imprescindible avanzar porque estamos en un contexto de crisis global que mantiene a 685 millones de personas en pobreza extrema y más de 108 millones como desplazadas forzosas a causa de guerras o desastres naturales”, ha explicado Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Alerta sobre presupuestos

La presentación del informe -que ha contado con la presencia del secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, y del director general de Inclusión y Cooperación, Pedro Carceller-, ha servido para dar la voz de alerta sobre “las consecuencias para la vida de miles de personas que tendrá el debilitamiento de los presupuestos destinados a cooperación en algunas comunidades”. La negociación de los presupuestos autonómicos que tendrán lugar en la Comunitat Valenciana y en el resto de comunidades autónomas en las próximas semanas, “debe ser una oportunidad para demostrar el compromiso de la inmensa mayoría de los partidos con la nueva Ley de Cooperación”.

Tanto el secretario autonómico como el director general han defendido la necesidad de avanzar en el compromiso de aumentar los presupuestos para cooperación internacional. “Tenemos que ser capaces de pasar del individualismo a lo comunitario. Una sociedad grande y fuerte no es la que es más rica, sino la que da respuesta al sufrimiento de las personas en situación de fragilidad. Eso hace la cooperación, defender la solidaridad y la fraternidad para tener una sociedad justa”, ha explicado el secretario autonómico.

Vida o muerte

Stranler López Rivas, defensor de derechos humanos de Colombia, acogido por el Programa valenciano de protección temporal a personas defensoras de derechos humanos, ha explicado en la presentación del informe cómo este apoyo es vital para quienes se ven obligados a salir de sus hogares por hostigamientos y hasta amenazas de muerte.

“Nuestras comunidades se ven obligadas a desplazarse forzosamente una y otra vez por la violencia de los grupos paramilitares, pero por las necesidades que pasamos tenemos que regresar a nuestros pueblos. Si alguien enferma gravemente muere por falta de asistencia porque estamos confinados entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana. A mí me tocó salir del país contra mi voluntad para proteger mi vida. Si no lo hubiera hecho, en lugar de estar aquí, ahora estaría muerto. Estos programas y la cooperación nos permiten tener protección personal, seguir resistiendo la violencia y visibilizar el problema para que no haya impunidad. Porque para los paramilitares, ser un líder social es delito”, afirmó Stranler López en la presentación.

Recomendaciones para una cooperación a la altura de los retos actuales

El Informe, además, ofrece recomendaciones para asegurar que la cooperación contribuye a la transformación de un sistema “que deja a la mayoría en el camino”: contar con un calendario “creíble” para cumplir el compromiso de destinar a cooperación internacional el 0,7% de los presupuestos de las entidades autonómicas y locales antes de 2030, “tal como establecen los pactos y leyes de cooperación”; garantizar la existencia de consejerías y concejalías específicas para cooperación, “con personal estable y formado capaz de gestionar esa política pública”; garantizar que la AOD descentralizada “cumple con los requisitos internacionales de eficacia, reduciendo la burocracia que actualmente lastra la cooperación”; y reforzar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, que deben estar presentes en los procesos de toma de decisiones.