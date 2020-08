Una concejala socialista del gobierno municipal de la localidad valenciana de Benidoleig se construye una casa "ilegal"

Una concejala del gobierno de Benidoleig, la socialista Josefa Fornés, habría infringido la normativa urbanística local por las obras de construcción de una casa sin la licencia para ello. Así lo certifica un informe redactado meses atrás por los propios servicios urbanísticos municipales, que de hecho califican de "ilegales" los trabajos. Ahora, la oposición municipal, de Compromís, ha hecho público el caso a la vez que ha registrado sendos escritos en el consistorio pidiendo a la edila socialista que dimita o, en su defecto, que la destituya el alcalde. También reclama a la ejecutiva del PSPV que "tome cartas en el asunto" y exija también a Fornés que renuncie a su puesto como miembro de la Corporación municipal.

A finales del pasado año le surgieron dudas a Compromís sobre las obras en suelo agrícola y en un pleno municipal solicitó al gobierno local (PSPV-PP) que se llevara a cabo una inspección. El resultado es un informe elaborado por los servicios técnicos municipales, firmado por un arquitecto técnico colaborador del consistorio, que pone de relieve que la licencia concedida era para una caseta de aperos. Como se observa en la imagen, la construcción se asemeja bastante más a una vivienda.

El propio informe del técnico señala que las obras se estaban realizando "sin ajustarse a la correspondiente licencia, declaración responsable u orden de ejecución concedida y que, por tanto, se podrían considerar actuaciones ilegales". Y concreta que, además, las obras implican "un aumento de la edificabilidad concedida".

En base a ese informe, el portavoz de Compromís en el ayuntamiento, Marcos Levy, ha registrado los dos escritos en los que exige que Fornés deje de ser concejala por la vía de la dimisión o por la de la destitución.

En el escrito que registra Levy dirigido al alcalde, el también socialista Pedro Antonio Seguí, que gobierna gracias al voto del único edil del PP, le solicita que tome "las decisiones oportunas", ya que del informe se infiere una "infracción muy grave, porque se trata de obra mayor y el promotor infractor es la propia concejala de Cultura y Fiestas". Además, las obras no solo se han iniciado pese a no ajustarse a la licencia, sino que la vivienda "está en un avanzado estado de construcción, a pesar de que el informe se desprende que no está concedida la licencia para tal obra", recalca el concejal de Compromís.

Por ello, Levy solicita al primer edil "que de manera inmediata proceda a cesarla [a la concejala], si es que no dimite ella antes". Y también que le exija su acta de miembro de la Corporación municipal.

Además, Compromís pide que, con independencia de eso, se sancione a Fornés por infracción urbanística y se proceda al restablecimiento del orden infringido.

En el otro escrito registrado, el portavoz valencianista manifiesta que "desde Compromís per Benidoleig defendemos que las prácticas irregulares las ejercen personas, no partidos, y por eso a esas personas hay que apartarlas de la política".