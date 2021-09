La diputada valenciana que se’n va anar de Vox: “Cada ésser humà ha de tindre garantida la llibertat d’enamorar-se de qui vulga”

La diputada autonòmica Rebeca Serna (Llombai, 1968) ha abandonat el grup parlamentari de Vox en les Corts Valencianes farta del menyspreu a què, assegura, la sotmetien. Serna lamenta en aquesta entrevista amb elDiario.es que en Vox “no s’actuava de manera oberta”. En l’equador de la legislatura, en què Vox va accedir al Parlament valencià amb una desena d’escons, aquesta llicenciada en Ciències Biològiques s’ha incorporat al grup de diputats no adscrits, on està acompanyada pels exmilitants de Ciutadans que van abandonar la formació taronja. A més, amb la seua retirada del grup de Vox, deixa la portaveu Ana Vega encara més en minoria davant del sector de José Maria Llanos.

En què han consistit els menysteniments a què al·ludia en la seua carta de comiat?

El mes de juny passat es va celebrar una reunió d’afiliats i simpatitzants en el municipi on residisc a què no se’m va convocar. Per a la major part d’actes que se celebraven a Castelló tampoc es comptava amb mi. Bàsicament, se’m deixava a part en aquestes coses i altres tantes.

Quan afirma que “no s’actuava amb claredat i transparència”, a què es refereix exactament?

No s’actuava de manera oberta. Es feien reunions de què alguns no teníem constància, es comptava amb unes persones i amb altres no, sense saber molt bé el perquè, es deixava de banda moltes d’aquestes persones que van treballar pel partit des del principi, a mi entre elles, de manera que no sabia un a què atindre’s.

La direcció de Madrid era sabedora de la seua situació?

Jo, per descomptat, vaig posar en coneixement del responsable territorial els detalls del que ocorria. I aquest responsable depén directament de Madrid.

Vox ha negat que hi haguera menysteniments i ha al·ludit, en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics de la setmana passada, a la bona relació que mantenien amb vosté. Era certa aquesta bona sintonia?

És possible que alguns companys del grup no tingueren notícia d’aquestes situacions, vaig intentar sempre actuar amb lleialtat i discreció, acudint a òrgans i estaments interns. I sí, tenia i tinc una relació cordial amb uns quants d’ells.

Com era la vida interna en el grup parlamentari de Vox? I la relació entre el sector d’Ana Vega i el sector de José María Llanos?

Doncs, com en qualsevol altre grup de persones hi ha avinences i diferències. De la meua banda ocupava la major part del temps en el meu despatx, preparant intervencions, estudiant documents que tenien relació amb el tema social, que era el que jo portava, o parlant amb associacions o col·lectius.

Quan parlava amb la resta de les persones del grup era generalment de treball. Ana Vega i José María Llanos són els diputats de Vox amb més competències, atés el càrrec que detenen, però no podem oblidar que Ana Vega, com a síndica del grup parlamentari de Vox, és la màxima responsable d’aquest.

Ana Vega s’ha quedat en minoria en el grup. Quin ha sigut el seu paper fins ara davant del sector de Llanos?

Ana Vega sempre ha tingut el meu respecte i el meu suport. Així ha de ser; com ja he dit, és la màxima responsable del grup parlamentari de Vox. Però, per descomptat, no puc entrar en valoracions que desconec pel que fa a l’opinió dels altres diputats.

Què opina de la manera com Llanos Massó dirigeix Vox Castelló?

La direcció nacional de Vox ha atorgat de nou la seua confiança a Llanos Massó quan l’ha nomenada presidenta de la Comissió Gestora, no es van celebrar eleccions primàries, de manera que ella és qui ha de dirigir i liderar Vox a la província de Castelló, i treballar en això de la manera que crega més convenient.

Què li semblaven les tesis de Vox sobre temes LGTBI?

Totes les persones són lliures de triar sobre la seua vida, i tant. Però Vox no ha defensat mai el contrari. Cada ésser humà ha de tindre garantida la llibertat d’enamorar-se de qui vulga, de viure amb qui trie, i que aquesta decisió no li supose cap mena de desigualtat o problema.

Com ha sigut l’aterratge en el grup de no adscrits?

No hi ha hagut cap problema, són diputats amb qui ja he tingut relació pel fet d’estar en la mateixa comissió o per haver-hi conversat alguna vegada. Ells ja estan en el grup mixt des de maig i jo encara he de tramitar unes quantes coses, com la comissió de què seré portaveu, per adaptar-me del tot a la nova situació.