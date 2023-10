Los agricultores piden que el turrón valenciano lleve almendra valenciana

Los más previsores y los más golosos pueden empezar a encontrar en los supermercados durante en el mes de octubre los primeros productos típicos de Navidad. Entre ellos indudablemente se encuentran los turrones valencianos, es decir, los que tienen la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Jijona y de Alicante. Pero esto no supondrá que el producto esté elaborado al 100% con ingredientes valencianos.

Esto es de lo que se quejan los agricultores valencianos, que lamentan que los productores de turrón utilizan productos foráneos, y entre ellos uno fundamental como es la almendra. El problema señalado por la Unió Llauradora i Ramadera es el precio, y advierten que estos son “ruinosos” para el productor valenciano, que no podrá competir contra grandes productores como la almendra de California o de otros lugares de España y Portugal donde hay plantaciones de regadío, mucho más productivas que las tradicionales, que siempre han sido de secano.

Ante esta situación la Unió ha pedido a la Conselleria de Agricultura y a la Presidencia de la Generalitat que trabajen para que los fabricantes de turrón amparados en las IGP Jijona y Turrón de Alicante utilicen almendras producidas en la Comunitat Valenciana. Y es que advierten de que la IGP va a modificar su pliego de condiciones para utilizar almendras de cualquier parte del mundo, con el amparo en principio de la Conselleria de Agricultura.

La Unió pide que se excluya al Consejo Regulador de las IGP Jijona y Turrón de Alicante de la posibilidad de acceder a cualquier ayuda o subvención financiada con líneas presupuestarias (propias, ajenas o cofinanciadas) de la Conselleria de Agricultura, “mientras no usen de forma fehaciente almendra producida en la Comunitat Valenciana”. “No se entendería que reciba ayudas o subvenciones públicas de Agricultura una entidad que no usa prioritariamente productos agrarios de la Comunitat Valenciana”, señala la organización. También reclama que se favorezca e incentive económicamente a aquellos turroneros que certifican el origen de la almendra de la Comunitat Valenciana en la elaboración de los turrones, estén o no amparados por la IGP Jijona y Turrón de Alicante.

Esta batería de propuestas, que ha hecho llegar tanto al president de la Generalitat, Carlos Mazón como al conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, llega tras la desestimación por parte de Conselleria de Agricultura del recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma por la Unió Llauradora ante la modificación de los pliegos de condiciones y documentos únicos de las IGP Jijona y Turrón de Alicante. En este recurso, la Unió manifestaba su disconformidad ante la desaparición en el texto sometido a modificación del origen de las materias primas, almendra fundamentalmente, utilizadas en la fabricación de los turrones acogidos a la IGP porque “da vía libre a los fabricantes de turrón, amparados en la IGP, para utilizar sin ningún tipo de restricciones, almendras producidas en cualquier parte del mundo”.

Explican desde el colectivo agrario que la conselleria argumenta para rechazar el recurso de La Unió que el lugar de procedencia de las almendras no tiene relevancia en la obtención del producto de las IGP Turrón de Jijona y Alicante ni mucho menos afecta a la calidad de este, mientras que para la Unió “el origen de la materia prima sí puede afectar a la calidad y diferenciación del producto, sobre todo en cuanto a la variedad de almendra usada”.

A juicio de la Unió “la Generalitat no puede quedar como una simple tramitadora de la petición de modificación del pliego de condiciones del IGP y su función debe ser la de lograr que, en la fabricación del turrón, y más con una IGP que hace referencia a una zona geográfica valenciana, se dé preferencia al uso de las almendras producidas en la Comunitat Valenciana”.

Consideran que la decisión de la Conselleria de Agricultura de facilitar la aprobación de la modificación propuesta por el Consejo Regulador sin ninguna oposición y ningún intento de hacer reconsiderar la postura de este que se beneficia de un origen de aquí como argumento de venta, “es ilógica y perjudica sin duda a las personas productoras de almendra de nuestro territorio”.

Perjuicio a una variedad autóctona

Por otro lado, los agricultores advierten de que los precios que perciben esta campaña los productores de almendra de la Comunitat Valenciana son ruinosos ante la falta de demanda, “fundamentalmente los de la variedad autóctona marcona”.

La marcona es el tipo de almendra más cultivado en la Comunitat Valenciana, especialmente en Alicante. Se caracteriza por su gran tamaño, su textura rugosa y su forma redondeada y plana. Es considerada una joya de la gastronomía alicantina y valorada como una de las mejores variedades del mundo gracias a su calidad. Por su ligera humedad y su dulce sabor, se emplea en la elaboración de dulces artesanos y turrones.

La almendra marcona es, así, la variedad más apreciada en el mercado, pero este año verá mermada también su producción debido a la falta de lluvias, ya que la mayoría de estos almendros están en secano. Por el contrario, prácticamente toda la almendra comuna, que incluye el resto de variedades, se cultiva en regadío, lo que ha favorecido una cosecha relativamente abundante a pesar de la sequía.

“Sufrimos precios cada vez más bajos mientras soportamos la competencia desleal de almendra importada de terceros países y ni desde instancias oficiales ni desde organismos que supuestamente velan por la calidad de nuestro producto se hace nada por evitarlo, sino todo lo contrario. Los industriales turroneros se aprovechan de una marca de aquí para poner almendra de fuera de la Comunitat Valenciana”, indica la Unió.