‘El arte se toca en casa’ vuelve con un encuentro online para amantes del vinilo

‘El Arte se Toca en Casa’, la iniciativa digital de Rambleta y Cervezas Alhambra que rinde culto al vinilo, vuelve con un nuevo encuentro online el día 10 de febrero que girará en torno al álbum When We All Fall Down Asleep, Where Do We Go?, el debut de la artista californiana Billie Eilish.

Con motivo de las restricciones sanitarias actuales, los Momentos Alhambra vuelven a adaptarse al formato online y estarán presentes en todas las casas. “Este miércoles un nuevo encuentro online en directo nos volverá a dejar una tarde de conversación relajada con artistas y agentes culturales que nos descubrirán el relato artístico transversal que se esconde detrás de un vinilo”, explica el centro en un comunicado.

Publicado en 2019, el debut de Eilish la consagró como “mucho más que un fenómeno pop dirigido al público adolescente”. Con un estilo musical oscuro y unas canciones alejadas de los ritmos de baile, Eilish se ha convertido en una artista idolatrada por millones de seguidores, siendo a su vez una de las pocas nuevas voces de los últimos años que parecen destinadas a perdurar en un panorama marcado por lo efímero. A sus 19 años, Eilish es ya una de las artistas más populares de su tiempo, pero sus canciones también son elogiadas por artistas de prestigio como James Blake o Patrick Watson.

El encuentro, conducido por el periodista Rafa Cervera, tendrá lugar a las 19:00 horas, se podrá seguir a través de la página de Facebook de Rambleta, y contará con la participación de Tórtel y Luna Valle.

Bajo el nombre artístico de Tórtel opera el músico valenciano Jorge Pérez, quien, a lo largo de los últimos años ha formado parte de grupos como Ciudadano, Maderita y Coleccionistas. Tórtel es su proyecto como solista y con él lleva sacando discos desde 2008. Tres álbumes y un sencillo grabado en colaboración con Alberto Montero componen hasta ahora una discografía que en los últimos tiempos nos ha dejado sencillos como ‘Algunos de nosotros’ y ‘Tú hablarás’.

Por su parte, la cantante y compositora Luna Valle se ha convertido en uno de los nombres revelación de la escena musical valenciana. En 2020, con solo 17 años, debutó cantando en ‘Algunos de nosotros’, inaugurando así una relación artística con Tórtel, que se ha convertido en su productor, colaborador y mentor musical. En 2020, Luna sacó su primea canción, ‘Estados de alarma’. ‘Cultura audiovisual’ es su segundo sencillo.