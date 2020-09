Cabanyal Íntim “manté viva la flama” amb l’audiovisual com a protagonista absolut

La crisi sanitària va obligar a cancel·lar definitivament l'edició 2020 del Festival Cabanyal Íntim, que aquest any hauria cel·lebrat el seu desè aniversari. No obstant això, el certamen ha volgut organitzar unes trobades escèniques per a setembre en els teatres municipals de València, La Mutant i el TEM, com “una manera de mantenir la seua presència en el calendari” malgrat que el gruix de la programació no tornarà fins 2021.

"Seran unes trobades que es prolongaran durant diversos dies, i que ens permetran trobar-nos de nou per celebrar la vida, que és el que sempre hem pretès des del nostre festival", assenyala la directora artística de Cabanyal Íntim, Isabel Caballero.

La cita porta el nom de ‘Íntims en Pausa’ i arranca aquest dimarts a La Mutant. Els espectadors podran assistir a la projecció de dos documentals emmarcats al Cabanyal i que compten amb la participació dels seus habitants: El afán de los días (dimarts 8, 20:30 hores), sobre de el procés de creació d'una obra de teatre al cor de barri, i Ella hace lo que quiere (dimecres 9, 20:30 hores), en què una dona decideix casar-se amb ella mateixa al complir els cinquanta.

El 10 de setembre serà al Teatre El Musical el que arreplegue el testimoni amb la projecció de Tempus interruptus (18.30 h.), una peça audiovisual sobre com la pandèmia va deixar en l'aire el taller escènic que Anna Albaladejo i Isabel Caballero estaven preparant en el mateix teatre, i com ambdues van trobar la manera de seguir endavant amb el projecte.

El dissabte 12 arrancarà al migdia amb una coreografia pels carrers del Grau i del Cabanyal, baix la direcció d'Ana Luján i basada en La Leyenda del Tiempo, de Camarón de la Isla.

Eixa mateixa vesprada, a partir de les 19 hores, el TEM acollirà una selecció de peces escèniques pensades per a ser representades a la X edició de Cabanyal Íntim, però la preparació va quedar paralitzada per la crisi.

Els diferents artistes explicaran com es van veure afectades les seues creacions i oferiran peces de entre cinc i quinze minuts sobre les quals el públic podrà debatre a continuació.