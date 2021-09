‘Els dies mentits’, Premi MAX a la millor autoria revelació, arriba al Teatre Micalet per sincerar-se sobre l’anorgàsmia femenina

El Teatre Micalet acull els dies 1 i 2 d'octubre l'obra ‘Els dies mentits’, una proposta de Flyhard Produccions, escrita i dirigida per Marta Aran que reflexiona al voltant del plaer sexual i l’anorgàsmia femenina. La peça va ser la guanyadora del Premi Max 2020 a la millor autoria revelació.

El monòleg, confeccionat per Marta Aran a través de testimonis reals i anònims i la seua mateixa experiència, presenta la història d’una dona, interpretada per Lara Salvador, que ha decidit sincerar-se per primera vegada sobre una mentida oculta durant 15 anys.

‘Els dies mentits’ es presenta com un calendari de totes aquestes mentides i tabús que planegen al voltant del món del sexe per convidar a la reflexió sobre una societat on cal tindre una sexualitat plena per poder sentir-se integrats. L'obra porta més de 70 representacions en Catalunya, amb un gran èxit de la crítica i del públic. També han representat l'obra en instituts obrint debats amb temes tabú com el sexe, el plaer de les dones o el consentiment.

'Preludio', el 3 d'octubre

D’altra banda, la vesprada del diumenge 3 d’octubre, el Micalet oferirà ‘Preludio’, una peça de dansa contemporània d’EntreTantos Dansa coreografiada i dirigida per José Lis. La proposta, inspirada en ballet ‘La siesta de un fauno’, creat per Nijinsky en 1912, travessa diferents tipus de relacions personals basades en l’amor, recorrent des de les relacions monògames fins a les més poliamoroses.