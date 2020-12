Escenaris municipals a tota màquina: la Mutant i el TEM comencen al gener les noves programacions

El passat setembre, La Mutant i el TEM es convertien en els primers teatres de València que inauguraven les seues programacions després del parèntesi d'estiu. Decidits a donar cabuda en l'últim quadrimestre de l'any als muntatges ajornats pel confinament, els dos espais municipals van decidir avançar un mes l'inici de la temporada i evidenciar així el seu compromís amb les arts escèniques en un moment de gran incertesa per al sector. El 4 de setembre, La Mutant obria el foc amb Lázaro, de Roberto Hoyo, i dos dies després El Musical el seguia amb Los días ajenos de Bob Pop.

Des d’aleshores, els dos teatres han desenvolupat la seua temporada de tardor a ple rendiment, adaptant la logística a les mesures sanitàries però sense renunciar a la varietat i la qualitat de les seues propostes. Esta mateixa setmana acomiadaran l'any amb les últimes funcions del festival Contorsions, i pocs dies després, sense donar-se a penes un respir, tornaran a ser dos dels precursors de l'activitat escènica de 2021 amb la posada en marxa de les seues noves programacions, que una vegada més acurtaran els terminis previstos i s'estendran fins al pròxim mes de juny.

El 8 i 9 de gener, La Mutant demostrarà una vegada més la seua condició de pionera -al juny ja va ser la primera sala de la ciutat en reobrir les portes després de l'estat d'alarma- amb la doble representació de A-Normal o la oveja errante, un cant a la llibertat i a la necessitat de cometre errors signat per la coreògrafa i intèrpret Ángela Verdugo, estrenat en el seu dia en Carme Teatre i que ara torna a València només passar per la Sala Cuarta Pared de Madrid. Set dies després, l'espai del carrer Joan Verdeguer acollirà l'estrena absoluta de Pasado_Mañana (15 i 16 de gener), una distopia mediambiental a càrrec de la companyia Osaka Club que s'emmarca dins del compromís de La Mutant amb la creació dramàtica més contemporània, i que serà preestrenada en exclusiva el dijous 14 de gener.

La dansa i el teatre tornaran a ser protagonistes els dies 22 i 23 amb la posada en escena d'un muntatge acabat d'estrenar a El Mercat de les Flors de Barcelona: Andrei Rublev, un paniconografía, una reflexió sobre l'art a través de la figura d'un pintor rus en la qual el dramaturg Tomàs Aragay i la ballarina Sofia Asencio, ànimes mater de la prestigiosa formació Societat Doctor Alonso, continuen explorant el seu propi llenguatge i les possibilitats del concepte de desplaçament. Per últim, el 29 i 30 de gener, el valencià Vicente Arlandis oferirà amb Cuerpo gozoso se eleva ligero la seua creació més "gamberra", una performance molt particular sobre la figura de l’idiota i la força de la gravetat que s'exerceix sobre els elements escènics, que torna a l'espai municipal després d'haver estat programada en 2019.

Totes les representacions del mes tindran lloc a les 20:30 hores, i després de les mateixes els espectadors podran compartir una trobada amb els artistes, els quals oferiran també diferents tallers adreçats a estudiants i professionals del sector. Es tracta d'un nou cicle d'activitats impulsat per La Mutant amb el nom de "Al voltant de...", mitjançant el qual la sala pretén, segons l'opinió de la coordinadora artística Marta Banyuls, “anar més enllà del que passa a l'escenari, oferint un contacte directe als ciutadans amb els creadors contemporanis”. En la seua opinió, “s'estableix un feedback on el responsable de cada peça coneix de primera mà la visió dels espectadors, i estos passen a veure-la des de la perspectiva del seu autor. A més, suposa una eina de formació per a professionals i estudiants".

Pel que fa al Teatre El Musical, la nova programació s'obrirà oficialment el 15 de gener amb un dels plats forts suspesos en el seu dia per la pandèmia: Ricardo III (20 hores), l'aplaudida revisió en forma de comèdia que Miguel del Arco ha fet del clàssic de William Shakespeare, una dissecció del concepte de maldat i el poder absolut que compta entre els seus intèrprets amb Israel Elejalde, Álvaro Báguena o Manuela Velasco. Una obra “plena d'enveges, corrupció, cobdícia, enganys, interessos partidistes i fake news”, en paraules de Juanma Artigot, per a qui la cita suposarà la seua estrena com a coordinador artístic del TEM al front d'una temporada completa. A més, l'espai del Cabanyal-Canyamelar acollirà també este mes de gener l'inici de les habituals residències artístiques i les mostres dels estudiants de l'ESAD, estes últimes a través de la peça Marburg, escrita per Guillem Clua i dirigida per Ester Alabor (els dies 28, 29 i 30 a les 19:30 hores i el 31 a les 19).