La Generalitat augmenta la seua aposta per Cultura amb un increment del 9,7% en els pressupostos de 2021

El Govern valencià aprovava aquest divendres el seu pressupost per a 2021, uns comptes rècord de més de 25.000 milions d'euros amb una important aposta per l'estat del benestar, amb 14.000 milions dedicats a polítiques socials, educació i sanitat. Aquests pressupostos contemplen també una pujada de 12,6 milions d'euros (9,7%) per a l'àrea de Cultura ascendeixen a 143,4 milions d'euros per al pròxim exercici.

Destaca la important aposta pel Consorci de Museus, que passa dels 4,7 als 6 milions d'euros (un 26'5% més per al pròxim exercici i quasi el triple de 2015, l'any en què es va produir el canvi de govern en la Generalitat) o l'IVAM, que per a l'any vinent comptarà amb 11,1 milions enfront dels 9,8 actuals (creix un 13% i s'ha doblat des de l'arribada del Botànic, ja que en 2015 comptava amb 5,3 milions de pressupostos).

El Museu de Belles Arts de València -de titularitat estatal i gestió autonòmica- consolida el pressupost de l'exercici anterior de 5,4 milions d'euros amb un lleuger increment del 0,8%. El capítol II creix un 5,3%, amb 142.470 euros més amb l'objectiu de "reforçar la programació d'activitats del museu".

El Palau de les Arts, per part seua, passa dels 18,8 milions d'euros de 2020 als 19,3 de 2021 (creix un 2,7% de cara al pròxim exercici i des de 2015 ha passat dels 12,9 milions a 19,3 milions, un 49,6% més).

L'Institut Valencià de Cultura veu augmentat el seu pressupost dels 42,3 milions d'euros de 2020 als 45,3 milions d'euros per a 2021 (un 7,1% més i un 66,5% des de l'arribada del Botànic a la Generalitat, ja que en 2015 comptava amb una partida de 27,2 milions en 2015).

Quant al programa de Llibres, Arxius i Biblioteques, la Conselleria de Cultura "continuen incrementant les línies que tenen una repercussió directa en el sector, com a editorials, llibreries i creadors". D'aquesta manera, s'augmenten les ajudes a la producció editorial un 25% fins a arribar al milió d'euros; s'obri una línia d'ajudes per a la modernització de les llibreries de proximitat amb una dotació de 360.000 euros; i creixen les ajudes a biblioteques i agències de lectura per a la seua modernització digital i de mobiliari amb un augment del 20% de les ajudes fins a arribar als 300.000 euros.

En Patrimoni augmenta la línia d'ajudes destinada als ajuntaments per a la protecció i conservació de béns immobles fins a arribar als 2,1 milions d'euros en un 30% i es destinen 700.000 euros inicials per a posar en marxa la rehabilitació del santuari de Sant Joan de Penyagolosa.

Proposta "realista"

El conseller de Cultura, Vicent Marzà, ha destacat que la proposta és "realista" i planteja pujades "allí on toca i és necessari". "Per damunt de tot la cultura és i ha de ser considerada un bé essencial. Continuem impulsant de forma decidida el pressupost de Cultura de la Generalitat, amb el progressiu augment des de 2015, que arriba ja al 81% en sis anys", en paraules del titular de Cultura de la Generalitat, qui ha destacat també la consolidació de l'increment extraordinari de 4 milions d'euros realitzat fa uns mesos "per a dur a terme la bateria de mesures 'reaCtivam' com primer pla de xoc per a fer front a l'efecte de la pandèmia de coronavirus".

"No sols consolidem aquesta xifra, sinó que ho augmentem. Injectem més fons econòmics per a acompanyar els sectors culturals valencians en el context que ens està tocant viure. Volem estar en tot moment al costat de les nostres indústries culturals i creatives i dels nostres espais culturals. Perquè assegurar el desenvolupament de programacions i dotar d'ajudes econòmiques decidides és fonamental per a tirar avant més enfortits", ha conclòs Marzà.