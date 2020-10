El Consell aprova uns comptes de més de 25.000 milions per a "blindar l'escut social"

El Govern valencià ha aprovat aquest divendres el projecte de Pressupostos per a 2021, els comptes més expansius de l'autogovern valencià i que per primera vegada supera els 25.000 milions d'euros, augmentant un 11% respecte a l'any anterior. Els comptes públics prioritzen la inversió en els tres pilars de l'Estat del Benestar -educació, sanitat i serveis socials-, tres partides que unides sumen 14.000 milions d'euros. La despesa real total serà de 19.000 milions d'euros, enfront dels 16.000 milions d'euros del passat any. Aquest és el sisé projecte de llei de comptes públics aprova l'Executiu de Pacte del Botànic.

La vicepresidenta de Consell, Mónica Oltra, ha destacat que són "els comptes que necessitem per a fer front a la pandèmia" i que "blinden l'escut social" que l'Executiu progressista porta sis anys desenvolupant. Uns pressupostos "enfocats a frenar la pandèmia" i "lluitar contra les desigualtats socials".

Segons expressava el vicepresident segon i conseller d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, les polítiques d'habitatge "es consoliden com el quart pilar del Botànic" amb més de 207 milions d'euros, un augment del 20% des de l'inici de la legislatura. Es destinaran 42 milions d'euros a adquisició d'habitatge públic, 30 milions d'euros en ajudes de lloguer, per a joves, emergència habitacional o pal·liar els efectes de la COVID-19 , 55 milions d'euros a projectes de rehabilitació d'edificis i plans de regeneració urbana.

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha sigut l'encarregat de desgranar els comptes públics, un exercici de "keynesianisme intel·ligent". "Vivim i patim una situació excepcional i tenim una resposta excepcional", ha expressat per a referir-se a la despesa rècord en partides de protecció social. "Són els pressupostos per a un nou inici, per a la reactivació econòmica i social". El Govern valencià preveu ingressar, segons els Pressupostos Generals de l'Estat, 13.600 milions d'euros, 643 milions més que en 2020.

Per departaments, el que major increment veu és Sanitat, amb 612 milions d'euros més. El personal per a Sanitat i Educació implica més del 86% de la despesa de personal total del Govern Valencià. El deute públic augmenta en 400.000 euros (un 7%) i és, com diuen col·loquialment els consellers, la segona conselleria en volum de despesa: implica un 26,8% de la despesa total de la Generalitat.

La renda d'inclusió augmentarà el seu pressupost en 28 milions d'euros fins als 452 milions d'euros i en 88 milions d'euros les ajudes al sistema de dependència, que compten amb el compromís del Govern Central de finançar el 50% de la despesa.

L'Executiu preveu una baixada en la recaptació d'impostos del 0,9% en impostos directes i d'un 6,5% menys en impostos indirectes. Amb tot, els comptes estimen un augment considerable d'ingressos procedents de l'Estat i la Unió Europea, com es reflecteix en els apartats de transferències. El Govern valencià compta amb la promesa de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que el 2,2% de dèficit autoritzat vindria per transferències extraordinàries.

La mitjana de les estadístiques de previsió és que en 2020 hi hauria una caiguda del 10,8 i en el 2021 una recuperació del 8,3. La caiguda del 2020 ha sigut major a la d'Espanya i la recuperació serà major. Com el punt de partida és molt baix. "Tindrem un finançament superior" a la que sumar els fons extraordinaris. "Usem tots els recursos que el sistema posa a la nostra disposició", ha expressat el conseller.