La Generalitat Valenciana destina 170,4 milions als sectors culturals, un 18,8% més que en 2021

Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2022 han destinat a l'àrea de Cultura 170,4 milions d'euros, un 18,8% més que en 2021 (27 milions), consolidant l'aposta del govern del Botànic per la Cultura. D'aquesta forma, s'incrementen les ajudes als diferents sectors culturals: música (un 30% més), audiovisual (15%), arts escèniques (15%) i per al foment del llibre i la lectura (17%).

Entre els espais culturals valencians que més diners rebran serà l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), que passa dels 11,1 milions d'euros de 2021 als 13,6 milions en 2022, un increment del 22,7%. També destaca el pressupost destinat al Museu de Belles Arts de València, passant dels 5,4 milions d'euros de 2021 als 6,1 de 2022, un 13% d'increment del pressupost. Per la seua banda, Les Arts rebrà un 5,4% més que en 2021, passant dels 19,3 milions d'euros als 20,3 en 2022. Des que governa el Botànic ha augmentat el pressupost dels 12,9 milions als 20,3 milions, un 57,8% més, segons les dates facilitades per la Conselleria de Cultura.

El conseller Vicent Marzà ha assegurat que l'àrea de Cultura és “la que més incrementa proporcionalment”. Segons el conseller, la cultura “és un element essencial de recuperació social i econòmica”. I afegeix que han dotat dels “fons econòmics necessaris les diferents línies d'actuació per a dur a terme totes aquelles polítiques culturals que afavorisquen els diferents objectius que ens hem marcat en el nostre pla estratègic cultural”.

“Estem al costat de les nostres indústries culturals i creatives, amb un augment generalitzat de totes les línies d'ajudes; estem al costat dels nostres espais culturals, que estan fent una feina excel·lent; i estem al costat del públic, de la ciutadania valenciana que ha vist que la cultura ens està ajudant moltíssim a recuperar-nos emocionalment dels estralls que ha provocat la pandèmia”, ha afirmat Marzà.

Per altra banda, l'Institut Valencià de Cultura augmenta en un 7,4% el seu pressupost, passant dels 45,3 milions d'euros de 2021 als 48,6 de 2022. També, el Consorci de Museus passa dels 6 milions d'euros de 2021 als 6,3 de 2022, un 5% més de pressupost per a 2022. En total, des de 2015 el Consorci ha augmentat dels 1,7 milions als 6,3, un 270% més de pressupost.

25,7 milions més dels pressupostos participatius

Tal com informa la Conselleria de Cultura, aquesta 2022, gestionen els fons econòmics dels pressupostos participatius en matèria cultural “que s'han avaluat com a viables, la qual cosa suposa 25,7 milions d'euros més, a part del pressupost de la Conselleria de Cultura”. Per tant, amb els 170,4 milions d'euros i els 25,7 milions dels pressupostos participatius sumen 196,1 milions d'euros en l'àrea de Cultura.