L’escriptor Gabi Martínez reivindica la importància de “narrar” la naturaleza

L’escriptor i periodista Gabi Martínez (Barcelona, 1971) impartirà una conferència aquest dissabte 20 de febrer al voltant de la situació d’emergència climàtica del Parc Natural de l’Albufera de València. La conferència s’inclou dins de les activitats del cicle ‘Presents densos’ que organitza l’IVAM, i l’objectiu de la qual és construir un marc de pensament sobre la situació de conflicte i amenaça que viu el parc natural valencià. La xarrada es retransmetrà en directe a les 10.00 hores pel canal de Youtube de l’IVAM.

La passió de l’escriptor Gabi Martínez pels viatges, la naturalesa i els animals està referendada per una extensa bibliografia —‘Sudd’, ‘Los mares de Wang’, ‘En la barrera’, ‘Animales invisibles’, entre altres títols— que l’han convertit en un dels escriptors espanyols més destacats del ‘nature writing’ o literatura de naturalesa, un gènere que gaudeix d’un renovat interés entre els lectors.

En la seua intervenció, Gabi Martínez abordarà el perquè de la seua necessitat de narrar la naturalesa i com, a partir de la seua experiència escrivint llibres de viatges, va observar la importància de provocar emocions vinculades als espais i als éssers que els habiten. D’on ix l’emoció? Es pot buscar? Com afecta l’invisible? Què ens explica sobre l’entorn i sobre nosaltres?

A través de la vida i les llegendes sobre animals mítics, extingits o vius, però molt difícils de trobar, l’escriptor desgranarà com va afrontar creativament la realitat de territoris com la zona desmilitaritzada coreana, la jungla veneçolana de Yaracuy o el Hindu Kush pakistanés, incidint en el paper transformador que els relats generen entre les persones i els animals que comparteixen un hàbitat propi.

‘Animales invisibles’, que és un projecte impulsat junt amb l’arqueòleg Jordi Serrallonga, és conseqüència de 16 anys de viatges i escriptura. Per a explicar com el va idear, l’autor recorrerà un itinerari simbòlic que anirà des de l’experiència amb la literatura d’avantguarda inspirada per la Gran Barrera d’Esculls australiana, fins als mesos que va passar treballant com a ajudant de pastor a la Sibèria extremenya. Una sèrie de vivències extraordinàries que es mesclen amb lectures i desitjos.

L’escriptor i naturalista Gabi Martínez s’uneix així a la llista de participants en les conferències i tallers organitzats amb motiu del cicle ‘Presents densos’, comissariat per Miguel Ángel Martínez, que ha comptat amb la participació de l’activista mediambiental de l’Albufera Víctor Navarro, l’antropòloga Mafe Moscoso, la ‘performer’ María Jerez, la sociòloga Helen Torres o la Comunitat de Pescadors del Palmar.