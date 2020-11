L’Horta Teatre presenta en el Teatre Arniches la comèdia ‘Família Normal’

El Teatre Arniches d’Alacant, de la mà de l’Institut Valencià de Cultura, acull aquest divendres 27 de novembre, a les 20:30 hores, la comèdia Família normal de la dramaturga Núria Vizcarro i produïda per L’Horta Teatre.

La castellonenca Núria Vizcarro compta amb una reconeguda trajectòria i ha estat guardonada amb diversos premis com el Premi de Teatre Castelló a Escena 2012 i el Premi Millor Espectacle 2018 en la Mostra de Teatre de Barcelona, a més d’haver resultat finalista en els Premis Max 2019.

El text està dirigit per la directora i dramaturga Pau Pons, qui dirigeix la seua primera obra en solitari amb L’Horta Teatre, i que ha rebut nombrosos premis i reconeixements com el premi al millor espectacle per a xiquets i xiquetes en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes; dos Premis Abril a la millor direcció; Premi TGV al millor text i diverses nominacions en els Premis Max.

Aquesta comèdia està interpretada per les actrius Verònica Andrés, Rosanna Espinós i Laura Pellicer. Elles són les encarregades d’interpretar els diàlegs ràpids i àcids de l’obra, i que alhora fan aflorar reflexions sobre importants preocupacions contemporànies.

Família normal trobem tres generacions d’una família atrapades en els trastos vells d’una casa de poble. Un pare que perviu en les tassetes de café, una mare que no acaba d’anar-se’n, unes germanes que no s’entenen, i una filla perduda. Tres dones de generacions distintes –la mare, la filla i la tia–, i amb maneres diferents de veure la vida, s’enfronten al seu passat i al seu futur a través dels objectes i els records que habiten la casa familiar, que ara han de vendre.

Família normal parla sobre la tolerància i l’acceptació dels canvis generacionals en el nucli familiar, i de com els més joves són hereus i responsables d’una tradició que senten que han de mantindre.

Les entrades per a aquest espectacle es poden trobar en el web de l’IVC al preu de 10 euros.